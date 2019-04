„V Karlovarském kraji jsme zdražili v průměru o sedmnáct korun,“ informoval ředitel Národního památkové ho ústavu Dušan Michelfeit. Vstupné na zámku Valeč a do hradu a zámku Bečov se zvýší o deset korun, Kynžvart pak podraží o korun třicet. „V Bečově a Kynžvartu se tak vstupné vyrovná,“ uvedl. Důvodem, proč státní památky zdražily, jsou podle slov ředitele razantně se zvyšující ceny energií a také narůstající tarifní platy. „Museli jsme tyto náklady promítnout do vstupného. Jsme příspěvková organizace. Dostáváme příspěvek na naši činnost. Ten není malý, ale je zhruba padesátiprocentní. Polovinu nákladů si tak musíme hradit ze svého a nemáme jiný zdroj než vstupné,“ vysvětlil Dušan Michelfeit.

Navýšení vstupného se ale Národní památkový ústav snaží zjemnit nejen různými slevovými programy, ale také dalšími bonusy. „Zvýšení vstupného není absolutní. Nabízíme celou řadu slev, jako například dětské, seniorské nebo pro handicapované,“ řekl ředitel. Návštěvníci, kteří památky doslova zbožňují, mohou využít například také věrnostní program 5+1, kdy mají na šestou navštívenou památku vstup zdarma. Národní památkový ústav se navíc snaží, aby návštěvníci za své peníze získali nejen zážitek, ale také památku. Proto už na podzim loňského roku zavedl na všech památkách ve své správě nové vstupenky. „Ty jsou současně jakýmisi sběratelskými kartičkami. Vydali jsme k tomu zápisník návštěvníka památek, do kterého si tyto vstupenky mohou vlepovat, je tam místo také na razítka či poznámky. Myslím, že prvotní reakce byla velmi pozitivní,“ uvedl. „Počítáme také s tím, že jak budou docházet jednotlivé natištěné sady, budeme je obměňovat obrazovými motivy, abychom podpořili sběratelskou vášeň návštěvníků,“ dodal.

Oslovení milovníci památek nad zdražením zrovna nejásají, ale podle jejich slov se není čemu divit. „Zdražuje všechno, energie, potraviny, pohonné hmoty, jízdenky, tak proč by nemohly zdražovat památky,“ řekl Alexandr Maier z Chebu. „Každé zvýšení cen je pro obyčejného člověka nepříjemné, ale to bychom pak nemohli jíst, jezdit, navštěvovat muzea, památky, prostě nic. Kdo chce na zámek nebo hrad zajít, dojde si i přes zvýšení vstupného. Kdo nechce, nepůjde ani v případě, že by ceny zůstaly stejné.“