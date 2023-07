Bazénové centrum v KV Areně vstupné nezdražilo, ceny do venkovních prostor zůstávají na stejné úrovni jako dokonce před dvěma lety. Za celodenní vstupenku zaplatí dospělý 160 korun, děti do 15 let platí polovinu, odpolední vstupné pro dospělou osobu vyjde na stovku. Zatímco multifunkční centrum zůstává lidové v rámci vstupného, občerstvení ale oproti loňsku podražilo. Zatímco vloni stála velká plzeň za 50 korun, letos je to o deset korun více. Půllitr točené malinovky loni vyšel na 35 korun, letos na 40. Hranolky vloni stály 49 korun. „Letos je máme za 59,“ informuje barmanka.

Koupaliště podražila, ale nabízejí atrakce ojedinělé v celé České republice

Maximálně o deset korun zvýšily ceny u vybraného sortimentu také v občerstvení na karlovarské Rolavě. Velká plzeň tam loni stála 48 korun, letos je 55, za půllitr kofoly zaplatil zákazník 40 korun, nyní ho vyjde na 45. Hranolky na karlovarském koupališti nemají, místo toho nabízejí smažené chipsy, které vloni byly za 55 korun, letos si člověk za ně připlatí o deset korun více.

Na ostrovském koupališti museli zvyšovat ceny vstupného už vloni, a to o 10 až 20 korun. Zatímco v loňském roce zaplatil dospělý a dítě nad 140 centimetrů nebo do věku 12 let za celý den 80 korun, letos je to už rovných 100 korun. Nejmenší děti do výšky 110 centimetrů mají stejně jako vloni vstup zdarma, ty starší a větší do 140 centimetrů platí padesát korun. Dobrou zprávou pro návštěvníky je, že na rozdíl od karlovarských koupališť to ostrovské zdražilo ceny občerstvení jen velmi nepatrně. „Čepujeme Redix značky Budvar. Velká desítka u nás stojí 35 korun. Místo kofoly máme v nabídce citronádu, půllitr vyjde na 28 korun. Porce hranolek s kečupem pak stojí 45 korun,“ hlásil vloni provozovatel koupaliště Tomáš Pilný. A letos říká toto: „Velkou jedenáctku máme za 40 korun. Půllitr citronády prodáváme za 30 korun, hranolky s kečupem máme za 45.“