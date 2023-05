Vedení města po kritice občanů snížilo nájmy na hřbitovech. Zdražení bylo téměř dvojnásobné.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Adamová

Nakonec 220 tisíc korun. To je částka, kterou bude vracet město Karlovy Vary občanům, jež zaplatili za hřbitovy předražené poplatky. Jak už redakce Deníku informovala, na začátku letošního roku vstoupil v platnost nový ceník za užívání hřbitovů. Jenomže částky za pronájmy vzrostly mnohdy až téměř na dvojnásobek. To vzbudilo mezi Karlovaráky pochopitelně velkou vlnu nevole, což nakonec způsobilo to, že o cenách znovu překvapivě rada města jednala. Radní na konci února tak rozhodli, že se ceny za pronájem hřbitovů v podstatě vrátí do podobné roviny, jaká platila do loňského roku.

„Celkem se jedná o 220 tisíc korun, které budeme lidem vracet. Máme seznam těchto plátců a sami je budeme obesílat s informací, že po upravení cen jim budeme vracet konkrétní přeplatky,“ uvedl karlovarský radní Petr Bursík (ODS).

Ti, kteří v lednu nájem za hřbitovy uhradili, se mohli dostat do značné finanční nevýhody. „Jsme samozřejmě v naší rodině rádi, že se ceny snížily, protože to navýšení bylo nehorázné. Ceny byly tak vysoké, že jsme místo desetiletého nájmu zvolili jen období na jeden rok. Když si to člověk přepočítá, tak se mu pochopitelně vyplatí zaplatit za delší nájem. Kdyby si vedení města předem včas uvědomilo, že takové navýšení nebudou lidé schopni zaplatit, kdyby si zjistilo, jaké jsou ceny v jiných městech, tak pak nemusí napravovat své chyby a řešit administrativní kotrmelce,“ reagovala čtenářka, která v únoru jako první na navýšení cen upozornila.

Za kolumbárium měla na 10 let nově platit 6500 korun. Proto se rozhodla, že nájem bude platit ročně, což mělo být 1050 korun, a to za deset let udělá 10 500 korun, tedy o čtyři tisíce více než při předem uhrazeném dlouhodobém pronájmu.

Rozdíl v cenách platných od 1. ledna a těch, co vstoupily v platnost po revokaci od 1. března, byl opravdu markantní. Například za služby za urnový hrob měli lidé platit 9800 za deset let, nově je to 4610 korun. Za takzvaný jednohrob platila po novém roce cena 12 700, nyní je to 5090 korun.

„Ano, přiznávám, že rozhodnutí nebylo šťastné a že se stala chyba. V době, kdy jsme upravovali ceny, jsme si nezjistili, jaké jsou sazby v jiných městech. Nyní se ukázalo, že byly nové ceny nadhodnoceny," konstatoval na konci února Bursík.

"Ceník jsme stanovili tak, aby pokryl náklady. To ale vyvolalo sociální nevoli. Sazebník, který jsme schválili v prosinci, byl komerční," doplnil ho tehdy náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO) s tím, že po úpravě cen, které jsou platné od 1. března, bude služby na hřbitovech dotovat město. "Investice, které děláme na hřbitovech, nejsou malé. Rekonstrukce, například i kolumbárií, nás stojí velké peníze. Město má s provozem hřbitovů velké výdaje," upozornil náměstek Miroslav Vaněk (Karlovaráci).