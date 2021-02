Za tři dny, co je kvůli pandemii uzavřen sokolovský a chebský okres, zamítli policisté cestu už 1618 řidičům. Denně je to kolem pěti stovek případů z několika tisícovek řidičů, které musejí policisté denně zkontrolovat.

V pondělí dopoledne byl na silnici D6, kudy se jezdí z okresu do okresu a dochází tam k největším dopravním problémům kvůli tvořícím se kolonám, relativní klid. Policisté tam situace operativně řešili a v případě většího příjezdu vozidel některá z nich odkláněli kvůli kontrolám do provizorního odstavného pruhu. Mnohem větší problémy tam panují při ranní špičce, není tedy žádnou výjimkou, že se lidé nedostanou včas do zaměstnání.

„Právě dnes jsme měli menší komplikace při střídání denní a noční služby, protože kvůli policejním kontrolám přijeli někteří zaměstnanci až s půlhodinovým zpožděním. Noční směna tak musela zůstat v práci o něco déle,“ konstatoval včera dopoledne mluvčí záchranné služby Radek Hes. Jinak ale zátarasy nepůsobí záchranářům v tomto opravdu velmi náročném období žádné výrazné problémy.

Jinak to ale mají někteří motoristé. I když musí počítat s policejními kontrolami, najdou se mezi nimi „střelci“, kteří nemají například oprávnění řídit a přesto se na cestu vydají. Policie konkrétně díky těmto kontrolám zajistila dokonce muže, po němž bylo vyhlášeno celostátní pátrání. „Jednalo se o 31letého muže, po němž na žádost Okresního soudu v Sokolově bylo vyhlášeno pátrání z důvodu zjištění pobytu. Také jsme během těchto tří dnů zjistili několik případů trestných činů, a to maření výkonu úředního rozhodnutí,“ uvedla mluvčí policie Zuzana Týřová.

V sobotu večer se přes kontroly na dálnici D6 mezi okresy Karlovy Vary a Sokolov snažil projet například 37letý muž, který řídil osobní vozidlo i přes vyslovený platný zákaz řízení. „Uložil mu jej Okresní soud v Chomutově. Policisté mu zakázali další jízdu, převezli ho na obvodní oddělení Karlovy Vary – Rybáře. V případě prokázání viny mu tak hrozí až dvouletý trest odnětí svobody,“ doplnila Týřová.

Větší kontroly policistů jsou ve směru Karlovy Vary – Cheb, v opačném směru ne každé vozidlo policisté zastavují. Mezi řidiči se ale ještě stále najdou i po třech dnech tací, jež o uzavření okresů nevědí a nebo na to zapomněli. „Omlouvám se, dostal jsem se sem omylem,“ vysvětloval jeden takový řidič z Karlovarska během pondělního dopoledne na silnici D6

Motoristé obezřetnost policistů někdy i zkoušejí. Ti ale trvají na dokladech o trvalém bydlišti a o potvrzení ze zaměstnání. „Stále se najde mnoho řidičů, kteří důvod své cesty vysvětlují tím, že jedou za nákupy, turistikou, ale i návštěvou známých. Takové přes hranice okresů nepustíme,“ uzavřela mluvčí.