Za vjezd do lázní si řidiči připlatí. Až dvojnásobně

Karlovy Vary - Pro řidiče, kteří denně či občas vjíždějí do lázeňského centra Karlových Varů, to není dobrá zpráva. Vedení města se od 1. ledna rozhodlo poplatky za vjezd razantně zvýšit, a to až dvojnásobně.

ZA VJEZD do centra lázní si řidiči patrně připlatí.Foto: Ilustrační foto Deník

Dvaapůlkrát se zvyšuje povolení k vjezdu na jeden den, to znamená, že místo dvaceti korun zaplatí řidiči padesát korun. Třicetidenní povolení k vjezdu se zvyšuje z pěti set korun na tisícovku a povolení na devadesát dnů bude nově stát dva tisíce korun. Pokud si řidič vyřídí povolení na celý rok, pak zaplatí sedm tisíc korun, za čtyři vozidla ale sáhne do peněženky nejhlouběji, a to pro čtrnáct tisíc korun. Rada města už změnu příslušné vyhlášky schválila.

Podle náměstka Čestmíra Bruštíka (nez.) se poplatky za vjezd do lázeňského území naposledy zvyšovaly v roce 1991. „Do centra města nám vjíždí stále více vozidel a my navýšením tarifů k vjezdu chceme tento trend omezit. Každý si rozmyslí, zda zaplatí a vjede sem, nebo si své záležitosti v tomto lázeňském území vyřídí pěšky,“ vysvětlil zdražování náměstek Bruštík.



Pro občany, kteří v centru lázní bydlí a musí si každý rok povolení k vjezdu vyřídit, se nic nemění. Povolenky mají zdarma. I když zaparkovat přes den zde už téměř nemohou. Řidiči, kteří si za dvacku vyřídí povolenku k vjezdu na jeden den, ji používají k celodennímu parkování vozidla v této zóně, přestože je určena pouze na průjezd tímto územím. Což místní lidé kritizují a poukazují na to, že v lázeňské zóně se parkuje nejlevněji, tedy za dvacet korun, zatímco v obchodně-správní zóně si něco takového kvůli parkovacím hodinám nikdo nedovolí. Jedinou šancí pro místní jsou tak městští strážníci, kteří při kontrole vozům s povolenkou k vjezdu nasadí botičku. Karlovy Vary za poplatky k vjezdu až dosud vybíraly sedm milionů ročně, od nového roku by to tak byl dvojnásobek.