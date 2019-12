Pro řidiče, kteří denně či občas vjíždějí do lázeňského centra Karlových Varů, to není dobrá zpráva.

Ilustrační foto | Foto: Archiv redakce

Vedení města se od 1. ledna 2020 rozhodlo poplatky za vjezd razantně zvýšit, a to až dvojnásobně. Za povolení k vjezdu na jeden den tak řidič zaplatí místo dosavadních padesáti sto korun a třicetidenní povolení k vjezdu se zvyšuje z tisícikoruny na rovné dva tisíce korun. Parkování na devadesát dnů bude stát čtyři tisíce a pokud si řidič vyřídí povolení na celý rok, pak za jedno vozidlo zaplatí 14 tisíc korun. Přenosné povolení maximálně pro čtyři auta vyjde od příštího roku na 28 tisíc korun. Uvedl to náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO). "Efekt tohoto navýšení bude využit například na pokrytí stále nákladnějších potřeb dopravní infrastruktury v lázeňském území," doplnil. Vedení města jde prioritně i o regulaci dopravy v lázeňském území, a tím zklidnění této odpočinkové zóny. "Do centra města nám vjíždí stále více vozidel a my navýšením tarifů k vjezdu chceme tento trend omezit. Každý si rozmyslí, zda zaplatí a vjede sem, nebo si své záležitosti v tomto lázeňském území vyřídí pěšky," zdůraznil náměstek.