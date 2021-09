Kvůli neustálým problémům s výsuvnými sloupky, které ničí neukáznění řidiči, se vedení města Karlovy Vary rozhodlo zakročit. Ještě více zpřísní podmínky pro ty, kteří se za ně budou moci dostat. Vjet přímo až k hotelu už tak hosté nebudou moci. Výsuvné sloupky jsou od loňska umístěny na mostu u Vřídla, druhé pak na Zámeckém Vrchu. Uzavírají tak lokalitu, v níž nejsou parkoviště a kde téměř nikdo z běžných obyvatel už nebydlí.

"Jsme nuceni opatření zpřísnit. Důkazem toho je například situace během letošního festivalu, kdy sloupky překonalo 7 tisíc vozidel. Jen 17 procent z nich byla oficiální auta festivalu. Zbytek, tedy asi 6 tisíc vozidel, byli místní lidé či turisté. Není možné, aby tudy auta jezdila v takovém množství," uvedl náměstek primátorky Tomáš Trtek.

Jak už redakce informovala, sloupky mají za úkol snížit dopravu v samotném centru lázeňského území. Jenomže řada řidičů tato opatření stejně nerespektuje a pokouší se sloupky překonat. Dříve se zařízení otevřelo po zaslání SMS, jenomže tento systém byl zneužíván, kód koloval po internetu. A tak radnice letos na jaře přistoupila ke změně, sloupky tak může od té doby otevřít jen ten, kdo dostal povolení ovládat je přes telefony. Vjezd přes sloupky je umožněn jen vybraným vozidlům a hosté si musí zavolat do patřičného hotelu na pevnou linku, aby sloupky spustil.

Podle nového návrhu už se do lokality dostane pouze zásobování a další držitelé výjimek. "Rozhodli jsme se, že za sloupky se už hosté nedostanou. Nebudou volat do hotelů, aby jim je otevřely. Budou muset auta nechat před nimi a k hotelu dojít pěšky s kufrem tak, jako tomu je i jinde ve světě v podobných lokalitách," vysvětlil náměstek Trtek s tím, že návrh ještě vedení radnice projedná s Asociací hotelů a restaurací. Pak by mělo dojít hned ke změnám.

"Každý hotel má svá parkovací místa, která se nacházejí mimo území, jenž je sloupky uzavřeno. Hosté by neměli mít kvůli tomu problém s parkováním," doplnil náměstek primátorky Petr Bursík.

Sloupky jsou dosti poruchové, za což mohou podle radního Martina Duška řidiči, kteří se přes ně snaží projet za vozidlem, které oprávnění k vjezdu má. Sloupek se vysune a auto bez povolení na něm zůstane viset. Kvůli tomu řeší město mnoho pojistných událostí. Poruchy zapříčinily i to, že sloupky celý festival zůstaly zataženy. "Kvůli enormnímu provozu došlo k jejich poškození. Ale fungovat budou," reagoval náměstek Bursík na fakt, že systém sloupků řeší město s provozovatelem, firmou Eltodo.

Asociace hotelů a restaurací (AHR) nemá s chystanými změnami problém. "Víme o těchto záměrech, každou podobnou věc s radnicí řešíme. Sloupky byly asi zneužívány a tato nová opatření nebereme jako žádnou překážku pro cestovní ruch. Podstatné je, že ten, kdo se má za sloupky dostat, se tam dostane," uzavřel Jan Kronika, předseda karlovarské AHR.