"Začaly opravy Ostrovského mostu, které si vyžádají úplnou uzavírku celé soustavy mostních objektů nad železniční tratí, Ohří a průtahem městem. Průjezd nebude možný do 30. června letošního roku, průchod chodců zůstane zachován. Stavbaři odfrézují povrch, opraví římsy, dilatace a následně bude položen nový asfaltový koberec. Opravné práce rozsáhlejšího charakteru mají za cíl prodloužit životnost této dopravní stavby," informovala mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

Ostrovský most na Karlovarsku se pro dopravu od středy uzavírá

Jak už před časem avizoval karlovarský radní Petr Bursík, naplánované práce na Ostrovském mostě mají jeho životnost prodloužit jen o 10 let. "Zakázku město vysoutěžilo za devět milionů korun bez DPH. Rekonstrukce mostu s sebou přinese částečnou, někdy i úplnou uzavírku mostu,“ uvedl radní Petr Bursík (ODS).

Ostrovský most prošel v roce 2021 diagnostickými zkouškami, které konstatovaly nevyhnutelnost jeho generální rekonstrukce, jenž by měla být dokončena do roku 2026. Současná oprava je sice jen částečná, díky tomu se ovšem může odsunout generální rekonstrukce, která je odhadována na stovky milionů korun. Město totiž musí vyřešit daleko palčivější problém, a to právě se sousedním Chebským mostem, který je v havarijním stavu a kde odborníci upozornili, že jeho rekonstrukce musí začít nejpozději v roce 2024. Do té doby musí být hotový nejen finální projekt, ale vybrán také zhotovitel.

Právě Chebský most má po své rekonstrukce převzít dopravní zátěž v případu generální opravy Ostrovského mostu. V rámci Chebského mostu se řeší i jeho další podoba. Tato otázka ale není tím největším problémem této zakázky. Tím jsou totiž její náklady, protože rekonstrukce technické památky je odhadována na 300 milionů korun, což je dvakrát tolik, než stála výstavba nového Dvorského mostu. "Napínáme všechny síly, abychom na tuto investici získali nějakou dotaci. Konkrétní dotační titul na ni není. Snažíme se tedy sehnat jakékoliv informace, které by nás dovedly k nějakému možnému příspěvku," připustil před časem náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO).