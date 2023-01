Je pátek 6. ledna 9 hodin ráno. V pravoslavném Chrám svatých apoštolů Petra a Pavla v Karlových Varech právě začíná vánoční bohoslužba. Letos je tu ale jen hrstka lidí. Zatímco pro římskokatolickou církev připadá Štědrý den na 24. prosince, u pravoslavné je to 6. leden. Ještě v roce 2020, tedy v době před covidem a válkou na Ukrajině, býval právě v tento den pravoslavný chrám v Karlových Varech plný lidí. Ne všichni, kteří do chrámu letos přišli, jsou Rusové. Ani mši dokonce necelebroval Rus, ale otec Georgij, který pochází z Ukrajiny. Arcikněz Nikolaj Vasiljevič Lishchenyuk, který je velmi úzce spjat s Ruskem a Ruskou pravoslavnou církví a je zástupcem Ruské pravoslavné církve při Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku, byl sice nedávno povýšen a převelen do Moskvy, stále ale zůstává tím nejvyšším představeným chrámu. "Bohoslužbu sloužil otec Georgij, ale otec Nikolaj je stále naším nejvyšším kněžím. Momentálně je mimo Českou republiku, proto bohoslužbu necelebroval," vysvětluje zaměstnankyně chrámu.