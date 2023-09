Začátek školního roku: Poštovní už nemá nejvíce žáků. Trumfla ji Truhlářská

/FOTO, VIDEO/ Ve Staré Roli se omlazuje sídliště, kapacity školek tak už místním nestačí. Pět set třicet tři dětí nastoupilo 4. září do prvních tříd v Karlových Varech. Jde o standardní číslo, které se objevuje za poslední roky. Potvrzuje to vedoucí odboru školství a kultury karlovarského magistrátu František Škaryd. Číslo se nemění ani navzdory válce na Ukrajině. Letos se do prvních tříd v Karlových Varech hlásilo 65 ukrajinských dětí.

Noví žáčci z 1.A Základní školy Dukelských hrdinů. | Video: Jana Kopecká