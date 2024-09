Je poslední prázdninový víkend a Horní hrad zvaný také jako Hauenštejn právě opouštějí výletníci Procházkovi z Třeboně. „Strávili jsme tu pět nocí. Chtěli jsme zažít něco jiného, a to se nám povedlo. Dovolenou na hradě jsme ještě neměli,“ říká rodina Procházkových, která se svěřuje, že tip na tento ne příliš standardní pobyt jim dali kolegové z práce. „Ti, zde byli kdysi na teambuildingu a vyprávěli, jak pobývali na hradě, který je jen zčásti zrekonstruovaný. A protože nejsme ti, kteří by dovolené trávili povalováním u moře, sbalili jsme děti a vyrazili sem,“ vysvětlují.

Právě na takové turisty a především na skupiny je hrad Hauenštejn, který kdysi vypadal jako druhá Hluboká, zaměřen. Velmi zchátralou památku už před čtvrt stoletím koupil od obce Krásný Les, Pavel Palacký z Prahy. Kdo neví, tak jde o skutečného potomka obrozence Františka Palackého.

Jen část hradu postaveného ve 13. století, který za války sloužil jako zázemí pro Hitlerjugend, po ní pak jako rekreační středisko jáchymovských dolů a následně i jako záchytný dětský domov, se mu za tu dobu ale podařilo opravit. Hauenštejn sice pořádá akce pro návštěvníky, ty by ale provoz hradu neuživily. Hlavním zdrojem příjmu jsou tak pobyty. Jenomže i pro to, aby fungovaly, musel Palacký sáhnout hluboko do peněz.

„V současné době nabízíme osm apartmánových komnat, jejichž celková kapacita je 80 míst. Ve většině z nich máme vlastní sociální zařízení, kuchyňky nemají. Ani je příliš do budoucna neplánujeme, k nám totiž nejezdí až tolik zájemců, kteří by si chtěli sami vařit, stravování nabízíme v prostorách hradu. Velikost komnat je různá, od šesti až po patnáct osob, zaměřujeme se na zážitkové pobyty. To nás živí,“ říká majitel hradu.

Hauenštejn se tak specializuje na skupinové akce, rodinné dovolené jsou jen okrajové. „Děláme hlavně tábory, školy v přírodě, školní výlety, svatby, ale objednávají si u nás pobyty i firmy na své akce. Jedeme zážitkové aktivity, pořádáme například i Dračí doupata,“ pokračuje hradní pán.

Zatímco ubytování v komnatách tu před lety nabízeli jen jako spíše sparťanský typ, tedy bez většího vybavení, dnes už mají některé hotelový standard. „V tom jdeme dopředu. Začínali jsme od nuly, postupně prostory renovujeme, dovybavujeme a posouváme se s komnatami do dalších částí hradu, kde postupně opravujeme a zpřístupňujeme i jednotlivé sály. A než sem dojdeme, můžeme se vrátit zase na začátek, protože vše vydrží nějaký čas, a tak to, co už bylo opraveno, potřebuje opět naši péči,“ konstatuje majitel Hauenštejna.

Za 25 let se mu na hradě nepodařilo všechno zcela zastřešit. Mnohé objekty mají jen záchranné střechy, tím se rozumí, že mají povrchy z lepenky a dřeva. „Tak například bez střechy máme severní palác. A mezitím se nám už začalo rozpadat provizorní zastřešení na západním a středním paláci. Jen to, vyjde ale na desítky milionů. Na investici v řádu čtvrtě miliardy korun zkrátka nemáme a je jasné, že z provozu hradu na to nikdy mít nebudeme,“ ukazuje.

Hrad by nyní potřeboval velké stavební práce, a jak to reálně vypadá, ty se s ohledem na omezené finance budou muset dělat na etapy, což je podle Palackého velmi úmorné. Aktuálně mají za sebou velkou rekonstrukci teras nad rytířským sálem.

Když před čtvrt stoletím začal se záchranou hradu, který si v podstatě vysnil, měl velkolepé plány. Ty představil i při svých začátcích tehdejšímu ministru Pavlu Dostálovi. V té době měl Palacký tak trochu nálepku Dona Quijota. Dostál mu tehdy pomohl s dotací, za kterou se opravila věž. A jen, co byla dokončena, tak spadla, a stavět se tak musela znovu. „Dnes už jsem víc nohama na zemi. Vím, že za svého života rekonstrukci dotáhnout nemůžu. Snad moje děti, moji dva synové převezmou po mně tyto vize,“ říká Palacký, který začal na hradě na přelomu milénia v podstatě hned bydlet. Stačila mu k tomu tehdy maringotka, ve které žil nejen se ženou, ale i velmi malými dětmi. Ta dnes jako vzpomínka na tvrdé časy stále stojí na nádvoří.

I když se mu sny splnily jen částečně, přesto je spokojen. „Samozřejmě bych byl nejraději, kdyby už vše bylo pod střechou, teprve čas ale ukáže, zda moji synové půjdou v mých stopách. Mně ale stačí, když od nás lidé odjíždějí spokojeni, a že chápou, že pobyt u nás strávili, i přes veškeré nedostatky, které stále Horní hrad má,“ svěřuje se majitel památky.

Hauenštejn, který se specializuje na chov koček a pávů, žije hlavně z pobytů. Už přes dvacet let ale nabízí oblíbené a tradiční akce, díky nimž se sem lidé opakovaně vracejí. Jednou z takových jsou i Noční prohlídky s divadelníkem Viktorem Braunreiterem. Kdo na nich byl, vzhledem k humornému podání hlavního aktéra, na ně rád vzpomíná. „Můžu prozradit, že v nich budeme i nadále pokračovat. Od příštího roku budou ale jiné, budou mít jinou trasu i obsah. Návštěvníci se mají opravdu na co těšit,“ uzavírá Palacký.

Hauenštejn také nabízí klasické hradní občerstvení, v pokladně je možné zakoupit tradiční hradní suvenýry. Během sezóny se o návštěvníky stará 10 až patnáct lidí, další se pak věnují rekonstrukci.