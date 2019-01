Kyselka - Projekt odhadují vlastníci na přibližně 400 milionů. Část by podle nich mělo uhradit Ministerstvo kultury

Ambiciózní projekt na záchranu zdevastovaného lázeňského areálu v Kyselce včera představila společnost Karlovarské minerální vody (KMV). Většinu památkově chráněných objektů KMV hodlají zbourat a zachránit jen ty nejvýznamnější. Dům Stalburg, pavilon Löschner, kolonádu, nárožní věž u Jindřichova dvora, kde vyvěrá minerální pramen, a Mattoniho vilu. Projekt revitalizace Kyselky odhadují vlastníci objektů na přibližně 400 milionů, z nichž část by podle nich mělo uhradit Ministerstvo kultury. S lázeňskou funkcí areálu se v projektu už nepočítá.

„Nechceme budovat prázdné kulisy bez využití, nýbrž najít pro zaniklé lázně novou funkci odpovídající dnešní době i reálnému stavu objektů. Naší prioritou je vnést život do zóny, která je nyní mrtvá,“ přiblížil stěžejní záměry obnovy bývalých lázní Alessandro Pasquale, generální ředitel KMV.

K revitalizaci Kyselky, která podle Pasquala vnese do obce život, turistický ruch i nové pracovní příležitosti, se připojila také společnost C.T.S. Duo, jíž patří většina budov v areálu. „V Mattoniho vile, která patří k nejvýznamnějším místním památkám, by měl vzniknout hotel. Počítáme rovněž s rekonstrukcí kolonády, kde by měl vzniknout kongresový sál či výstavní prostory,“ upřesnil Petr Dostál, předseda představenstva C.T.S. Duo. Z historického Ottova pramene už před časem Inspektorát zřídel a lázní sejmul lázeňské osvědčení.

„Proto jsme jej svedli k veřejnému pítku z nového zdroje, aby vodu mohli zdarma čerpat místní lidé,“ upřesnil Dostál. Stávající uliční frontu objektů bývalých lázní nahradí parkové úpravy.

V pavilonu Löschner, který kdysi fungoval jako plnírna lahví a je netradiční ukázkou chaty alpského stylu, by mělo vzniknout nové muzeum Heinricha Mattoniho, zakladatele lázní Kyselka a značky Mattoni. Rodina Pasquale zakoupila i osobní Mattoniho archiv, který nyní převádí do digitalizované podoby.

Dům Stalburg bude přestavěn na bytový dům a do areálu závodu KMV by se měly začlenit budovy, které kdysi sloužily jako kancelářské zázemí pro historickou fabriku.

„Projekt konzultujeme s Ministerstvem kultury a věřím, že stejnou podporu získáme také u orgánů památkové péče, jejichž souhlas je pro revitalizaci území nezbytný,“ zdůraznil Alessandro Pasquale. Ten spolu s Dostálem rezolutně odmítl nařčení, že chtějí bývalé lázně zničit. Revitalizaci ostatně podpořil i karlovarský primátor Petr Kulhánek a náměstek Jiří Klsák (oba KOA). „Projekt řeší historicky nejvýznamnější část areálu a vrací jej do podoby, kterou kdysi měl,“ uvedl.

Proti není ani vedení obce Kyselka. „Jsme rádi, že zvítězil zdravý rozum a věc se dotáhla do konce,“ uvedl zastupitel Ivan Němec.

Podporu projektu vyjádřil i karlovarský historik Stanislav Burachovič. „Truchlivý stav budov nazrál pro buldozer a resuscitace nebohé Kyselky není možná. Projekt, který vypracoval autorský tým Zdeňka a Tomáše Havlinových, je kvalitní a budu jej podporovat,“ uvedl historik.