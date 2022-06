Je to balíček důležitých a přesně cílených informací, se kterými potřebuje pracovat zdravotnické zařízení, do něhož pacienta záchranáři transportují. Celé avizování probíhá prostřednictvím mobilní aplikace z tabletu či mobilu záchranáře.

"Pro pochopení smyslu elektronického avíza je třeba vrátit se úplně na začátek do doby, kdy elektronická varianta vůbec nefungovala. Informace o pacientovi hlásili záchranáři pomocí vysílačky z místa události na zdravotnického operační středisko. Tam si je operátorka linky 155 zapsala, zavolala na příslušné oddělení v nemocnici, sdělila zdravotníkům, že jim naši záchranáři budou předávat pacienta a potvrdila jeho přijetí zpět posádce," připomněla mluvčí záchranné služby Petra Bakurová.

Měla syfilis i žloutenku, přesto se oddávala sexu. Soud ji potrestal

V první fázi elektronizace chtěla záchranná služba více uvolnit ruce operátorkám a zkrátit čas vytěžování tohoto typu informací. Nastavili strukturu dat, která se budou exportovat z informací zadaných záchranáři do výjezdového tabletu, tedy ze zdravotnické dokumentace pacienta. Protože informace se vytěžují zejména pro nemocnici, zahájili záchranáři spolupráci s vedením Karlovarské krajské nemocnice a v rámci testovacího režimu pilovali rozsah zasílaných informací formou datové věty. U jednotlivých typů událostí společně definovali rozsah avizovaných informací. Potvrzení přijetí pacienta ze strany zdravotnického zařízení probíhá rovněž elektronicky. S nemocnicí v Karlových Varech tak funguje elektronické avízo již roky.

Druhá fáze elektronizace avizování obnášela zapojení ostatních zdravotnických zařízení v kraji, aby byl systém jednotný a smysluplný.

"Nyní máme za sebou testovací režim a od 1. června tohoto roku přecházíme do ostrého provozu. Prostřednictví elektronického avíza záchranka do nemocnic v Karlových Varech, Sokolově i Chebu odesílá informaci o pacientovi, nemocnice ji přijímají a odesílají potvrzení o přijetí pacienta. Pokud ho přijmout nemohou, vstupuje do procesu operační středisko a hledá pro pacienta jiné vhodné umístění. V současné chvíli je tedy spolupráce mezi výjezdovými skupinami a příjmovými místy v kraji již nastavena a plně automatický systém nahlašování je funkční," dodala Bakurová.

Tanečníci z Beat Generation uspěli v Lucerně a hledají nové kolegy

Bonusem je pak avizování prostřednictvím mobilní aplikace Medtext z mobilního telefonu záchranářů, což je cíl pro následující měsíce. Záchranáři si tak budou moci vybrat, jestli avízo odešlou z tabletu nebo z mobilu.

V praxi to přinese hned několik výhod. Výměna informací mezi ošetřujícím zdravotnickým personálem, tedy mezi záchrankou a nemocnicí se výrazně zrychlí. Eliminují se rizika. To znamená, že odpadá radiová komunikace řidiče za jízdy. Další výhodou je to, že informace se předávají v jasně definované, sjednocené podobě, což je pro všechny zúčastněné přehlednější, pohodlnější a dochází k eliminaci komunikačních chyb. A v neposlední řadě dojde ke zklidnění provozu na zdravotnickém operačním středisku. Došlo k významnému poklesu hlasových relací a tím i ke ztišení provozu. Automatizací procesu avizování záchranná služba zefektivnila práci operátorek, což je s ohledem na trvalý nárůst jiných úkolů nezbytné.