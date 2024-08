"O její vznik totiž dlouhodobě usiloval Albert Tošovský, s nímž se pan Prokeš spojil společně s kolegyní ze Záchranné stanice Renatou Donátovou," uvádí Helena Váňová za záchrannou a odchytovou stanice pro zvířata. „Vůbec mě nenapadlo, že by došlo k neprodloužení smlouvy a stanici bychom museli zrušit. Byl jsem z toho ve velkém stresu. Naštěstí pan Tošovský oslovil poslance za Karlovarský kraj pana Jana Kuchaře, který se řešení prodloužení smlouvy zhostil až s neskutečným nasazením. Domluvil setkání na mnoha úrovních, ať už mezi starosty, řídícími pracovníky Správy železnic, nebo dokonce až na ministerstvu. Po zhruba dvou měsících intenzivních jednání zajistil nejen novou smlouvu o pronájmu stanice se Správou železnic a Českými drahami, včetně její rekonstrukce dle našich konkrétních potřeb. Dokázal vyjednat i to, že po rekonstrukci, která by měla začít ještě letos na podzim, vznikne v nádražní budově nová veterinární ordinace. A to ještě pořád není všechno. Následně Jan Kuchař domluvil další schůzku, tentokrát s hejtmanem kraje a opět s panem Tošovským. Na této schůzce bylo přislíbeno, že kraj nejenže vstoupí do jednání se Správou železnic a dá tak garanci vzniku veterinární ordinace, ale že ji nechá na své náklady vybavit. Tím vytvoří úplně nové zázemí pro potřeby tolik žádoucí zvířecí pohotovosti! Nad to bylo přislíbeno, že stejně jako další organizace v kraji budeme i my dostávat finanční dotaci na provoz, zejména na pokrytí nájmu, energie a podobně," popisuje Petr Prokeš. Dodává, že jsou s kolegy po měsících vyjednávání a stresů velmi šťastní, protože jejich aktivity nebyly zbytečné.

„Nemám rád, když se o něčem jen mluví, a nic se pro danou věc neudělá. Přesto se i mě stává, že se s plným nasazením vrhnu do řešení problému, ale okolnosti zdárnému konci nepřejí. Tady se naštěstí zadařilo a já jsem tomu moc rád. Přeji Záchranné a odchytové službě pro zvířata hodně úspěchů v jejich opravdu záslužné činnosti! A děkuji všem, kdo se na vyřešení nešťastné situace podíleli,” uvádí Jan Kuchař.

Stanice není útulkem, slouží pouze ke krátkodobému umístění psů z různých částí Karlovarského kraje. Je určena také pro psy ve velmi vážném zdravotním stavu, jimž se tam snaží poskytovat nadstandardní péči, kterou běžné útulky poskytnout nedokážou. Záchranná a odchytová stanice pro zvířata disponovala dvěma venkovními kotci, jednou nevytápěnou místností a dvěma malými místnostmi s možností vytápění pro poraněné a zimomřivé pejsky.