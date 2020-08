Žáci základních škol v regionu, pedagogové i rodiče budou mít od začátku školního roku k dispozici novou příručku s názvem „Závislost na videohrách a finanční nástrahy, které videohry obsahují“.

Publikaci připravil Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje. Kromě popisu příznaků závislosti i preventivních doporučení informuje dokument o aktuálních trendech v oblasti videoher a způsobech, jimiž lze z hráčů vylákat peníze. Autorem příručky je krajský protidrogový koordinátor Jiří Vimr. „Počítačové hry jsou v dnešním světě běžnou součástí života dětí i dospělých. Neustále se rozvíjejí a obsahují čím dál propracovanější způsoby, jak hráče u konkrétní hry udržet co nejdéle, ale také od něj zároveň dostat peníze. Je třeba na tento fenomén reagovat a upozornit na možná rizika a hrozby s hraním počítačových her spojená. A právě to je cíl naší příručky, která je určena především dětem ve věku 9 až 14 let. S její distribucí do základních škol počítáme hned od nového školního roku,“ řekl hejtman Petr Kubis.