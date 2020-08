Šanci účastnit se ho mají přitom jen ti nejrychlejší. „O tábor byl opravdu velký zájem nejen mezi samotnými rodiči, ale i školami. Během chvilky byl zcela rozebraný. Jsem proto ráda, že se ho s našimi dětmi můžeme účastnit,“ vysvětluje učitelka budoucí 5. A Základní školy Dukelských hrdinů v Karlových Varech Michaela Holečková. Stejně jako její kolegyně ho absolvuje v rámci své dovolené.

Děti z prvního stupně během tohoto týdne už navštívily karlovarskou hvězdárnu, v úterý se vydaly do Vlčích jam v Horní Blatné, včera byly v Bečovské botanické zahradě a dnes zavítají do areálu ve Svatošských skalách. „Celý tábor je koncipován jako vzdělávací akce, kde se přímo v terénu učí o vesmíru, mají přírodovědu v lese a v botanické zahradě, v pátek pak zoologii s přednáškou o koních a domácích zvířatech. Navíc s nimi probíráme i místopis daného regionu. Je to připraveno tak, aby to děti hlavně bavilo. Na druhé straně tím pomáháme i rodičům, kteří často řeší problém, jak se postarat během prázdnin o malé děti,“ dodává učitelka.