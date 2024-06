Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary dostane od Karlovarského kraje 400 tisíc korun. Prostředky škola využije na nákup vybavení šaten v Karlovarské krajské nemocnici a na zhotovení atypického nábytku do tří odborných učeben.

Střední zdravotnická škola má novou pomůcku, která studentům značně zjednoduší výuku. Jde o inkubátor, který jí darovala karlovarská nemocnice. | Foto: Deník/Jana Kopecká

„Střední zdravotnická škola nás požádala o příspěvek na nákup nových skříněk a dalšího nábytku do šaten v karlovarské nemocnici. Ty jsou využívány celoročně pro obory střední i vyšší odborné školy. Za týden šatnami projde minimálně 150 žáků a studentů vykonávající povinné nemocniční praxe a na vybavení je to už dosti znát. Druhá žádost se pak týkala obměny vybavení tří technických místností, které jsou součástí školních zubních laboratoří. Byť ho škola nechává průběžně opravovat, to nejlepší už má rozhodně za sebou,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Přístrojové a nástrojové vybavení odborných učeben se daří škole nakupovat z vlastních prostředků. Na pořízení nábytku jí ovšem nezbývají volné finance.

Příspěvková organizace kraje navíc zdůvodnila žádosti o poskytnutí příspěvku potřebou využití vlastních zdrojů na chystanou rekonstrukci sociálního zařízení, které je v havarijním stavu. Z peněz kraje bude uhrazen atypický nábytek do technických místností vedle zubních laboratoří. V rámci karlovarské nemocnice pak budou pořízeny nejen nové skříňky pro žáky a pro vyučující, ale také lavice a katedra. Na samotné rekonstrukci prostor se významně podílí přímo nemocnice.