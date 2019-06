Cheb - Prostranství pod hradem Cheb se proměnilo v místo, kde se děti i dospělí mohli naučit zachránit lidský život.

Akci pro širokou veřejnost a žáky chebských škol nazvanou Cesta za zdravím si už posedmé přichystala za finanční podpory města Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Osvětovou akci připravili žáci školy pod vedením pedagogů formou projektového dne. Program byl zaměřen na dvě témata, a to Bezpečné prázdniny a Prevence civilizačních nemocí. Část programu se odehrála také v areálu školy v Hradební ulici. V Krajince se představila také městská policie, hasiči, vězeňská služba, drážní hasiči nebo BESIP. Lidé si tu mohli nechat i zkontrolovat hladinu cukru v krvi. „Často děti během prázdnin riskují, když jdou do vody, která je neznámá. Takže jsme jim vysvětlili, že předtím, než do ní skočí, si musí ověřit, zda jim nehrozí žádné nebezpečí. Menším dětem musí samozřejmě pomoci dospělí. Měli by dostatečně zmapovat terén, kam se do vody vydávají, aby se děti zbytečně nezranily. Potom také se nebezpečně chovají při jízdě na kole. Například nenosí ochrannou přilbu a k tomu i chrániče na kolena a lokty,“ uvedla Kateřina Štochlová.