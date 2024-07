Kariéroví poradci v rámci projektu zamíří do jedné konkrétní firmy, která v regionu působí. A jak takové setkání vypadá? „Zástupce personálního oddělení představí společnost a celou její organizační strukturu. Poradci si tak udělají jasný obrázek o tom, jaké pozice zde najdou uplatnění - a to od uklízeček po management. Následně zástupce společnosti popíše, jaké mají na dané pozice kvalifikační požadavky, jaký nabízí benefitní systém a jaké jsou platové podmínky. Poradci se poté podívají do provozu, aby poznali pracovní prostředí jednotlivých pozic. Součástí exkurze je i workshop na nějaké aktuální téma. Tentokrát tím tématem bylo: Kariérní poradce a překážky nebo příležitosti v jeho roli. Cílem bylo dát poradcům prostor pro to říct, co je v jejich práci těší, ale i co je naopak tíží,“ popsala Barbora Volfová, zástupkyně ředitelky KHK KK.

Naposledy zamířili školní kariéroví poradci do ostrovského závodu WITTE Automotive. „Vítáme, jakým způsobem se snaží KHK KK pomáhat firmám v regionu i místnímu trhu práce. Pomáhat zlepšení situace chceme i my, proto jsme se rádi zapojili také do tohoto projektu,“ uvedl Petr Tužil, personalista WITTE Automotive. „Kariérové poradenství hraje z pohledu WITTE Automotive významnou roli při formování trhu práce. Podle průzkumů zjistí sedm procent žáků po nástupu na střední školu, že si vybrali špatně. A až třicet procent absolventů středních škol odchází pracovat mimo svůj obor. To nabourává předpoklad, že dostatek studentů třeba na strojních školách zajistí oboru i dostatek uchazečů o práci,“ vysvětlil.

Workshop podle jeho slov přinesl řadu zajímavých poznatků. „Kariéroví poradci mají upřímnou snahu pomáhat žákům, aby si vybrali studijní obor dobře, ale naráží na řadu překážek. Chybí jim například čas a odbornost. Necítí podporu ministerstva školství, které neřeší třeba právě podporu kontinuálního vzdělávání poradců. Navíc se často setkávají s tím, že s nimi nespolupracují ani třídní učitelé a rodiče. Mezi poradci, zástupci firem i KHK KK panuje shoda, že je potřeba hledat a společně rozvíjet nové cesty, které školákům pomohou identifikovat správnou volbu oboru. Velký potenciál má přizpůsobení moderních metod a diagnostik úspěšně používaných ve firemním prostředí Společně pomoct poznat dětem své talenty a potenciál je v této době klíčová investice do budoucnosti nejenom Karlovarského kraje.“ doplnil.

Exkurze do firem nejsou jedinou činností Krajské hospodářské komory Karlovarského v oblasti kariérového poradenství. Komora se stará o jeho rozvoj i tím, že pro školy zdarma organizuje exkurze žáků ve firmách, besedy s podnikateli i s úspěšnými manažery a odborníky z regionálních společností a workshopy na podporu podnikavosti. „Věnujeme se právě i kariérovým poradcům, kterým pomáháme s orientací na trhu práce, ale také pro ně např. hledáme vhodné metody a pomůcky, Navíc jsme vytvořili webové aplikace pro kariérové poradenství – mujzivotposkole.cz a cestakzamestnani.cz, které pravidelně aktualizujeme,“ uzavřela ředitelka KHK KK Lenka Mansfeldová.