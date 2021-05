Dlouho očekávaná revitalizace prostranství před karlovarskou Městskou tržnicí začíná. Vedení města prozatím upustilo od rozsáhlé přestavby a spokojilo se s kompromisem. Jeho cílem bude například změna nevyužívané travnaté plochy mezi dopravním terminálem a Městskou tržnicí. Kvůli tomu budou pokáceny už v pondělí 24. května i všechny stromy, které v tomto parčíku rostou.

"Akci začínáme pokácením sedmnácti stromů, které jsou podle dendrologického průzkumu už dožilé. Jsme si vědomi, že jakékoliv kácení zeleně vyvolává v řadách veřejnosti vždy vlnu kritiky, proto o tom informujeme dopředu. V tomto případě ale není na výběr. Javory, které tam rostou, už jsou opravdu staré," vysvětlil náměstek primátorky Petr Bursík (ODS).

Podle něho je nahradí nová výsadba stromů, do níž chce město investovat přibližně 2,5 milionu korun.

Travnatá plocha mezi terminálem a hypermarketem je v současné době nevyužívaná, dokonce je ohraničená plůtkem. Charakter parčíku se má v rámci revitalizace změnit. "Počítáme, že by tam měly vzniknout pěšinky. Parčík by měl být pro veřejnost přístupný," doplnil náměstek Tomáš Trtek. Jak ovšem Bursík připomenul, prostor bude zatravněný a vedení města není příliš nakloněno představě, že by se po trávě mělo šlapat. Údržba trávníků totiž město stojí ročně nemalé peníze.

Mluvčí radnice Jan Kopál připomenul, že před kácením byly stromy zkontrolovány správcem městské zeleně, zda na nich nejsou ptačí hnízda. Odstranění stromů umožní následné zahájení stavebních prací a opravu dlouhodobě kritizovaného neuspokojivého stavu komunikací a nástupišť v této centrální lokalitě města. "Na podzim město vysadí novou zeleň. V parčíku to budou solitérní ovocné stromokeře muchovníky, záhony trvalek, například rozchodníkový nebo mateřídouškový, a další drobná zeleň. Bude založen nový trávník a v něm vzniknou nové pěší cesty ke vchodu do Tržnice. Další zeleň bude vysazena v prostoru parkoviště a někdejšího tržiště ve Varšavské ulici. Dosluhující stánky, o které nebyl mezi prodejci zájem, město již před časem odstranilo, parkoviště dostane nový povrch. Ve středu plochy budou vysazeny menší dřeviny a plochu parkoviště od Varšavské ulice oddělí zelený pás se stromovou alejí javorů babyka," doplnil Kopál.

Revitalizaci celého prostranství bude mít na starosti na základě výběrového řízení společnost Silnice Topolany. S velkou akcí se podle Bursíka začne během června, hotova by měla být do konce roku. "Přestavba poběží za zachování provozu linek městské hromadné dopravy. Dopravní podnik si bude režim dopravy korigovat sám," dodal náměstek.

Náklady na celou investici činí 30 milionů i s DPH. Vzhledem k tomu, že je začleněná do Integrovaného plánu rozvoje území, může na ni město čerpat dotaci až ve výši 90 procent z celkových nákladů. Největším počinem je výměna přístřešků v terminálu včetně nového povrchu vozovky a také modernizace přilehlých ulic Horova a Varšavská.

Původně se přitom zamýšlelo, že v rámci revitalizace dojde nejen na inovaci nynějších přístřešků včetně povrchu terminálu, ale i na finální přeměnu nevyužitého parčíku před objektem Tržnice. „Výsledný návrh je kompromisem mezi tak rozsáhlou akcí, kterou třeba navrhovala kancelář architektury města, a nutnými úpravami. Vymění se povrchy, vzniknou nové přístřešky, počítá se s drobnými terénními úpravami před Tržnicí a menšími sadovými změnami na nedalekém parkovišti ve Varšavské ulici,“ uvedl před časem Bursík s tím, že akce bude rozdělena do několika etap.