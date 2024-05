Dostavba karlovarského obchodního centra Varyáda postoupila do další fáze. Nová budova v takzvaném zadním traktu, kde se nacházely skladovací prostory, je už totiž z velké části hotova. Návštěvníci obchodního domu už zaregistrovali, že se chystají práce i v předním traktu. Část parkoviště pro zákazníky byla totiž uzavřena. Mimo provoz je také už i levý vchod do Varyády. Zrušena byla v těchto místech rovněž autobusová zastávka městské hromadné dopravy .

„Nová budova v zadním traktu má už střechu i opláštění. Nyní tak mohou začít práce uvnitř,“ informuje Martin Malý, ředitel marketingu a komunikace společnosti EPG Group, do jejíhož portfolia Varyáda spadá.

Právě do této části se přestěhuje řetězec Albert. Ten se má ve svých současných prostorách uzavřít v první polovině srpna a otevřít v novém ve druhé polovině letošního září, měsíc a půl tak zůstane mimo provoz. „Vedle Albertu zde najde zázemí několik dalších prodejních jednotek. Nový foodcourt pak v této části Varyády otevřeme v listopadu,“ upřesňuje ředitel Malý.

V přední části na uzavřené přibližně jedné čtvrtině parkoviště se už schyluje k zahájení výstavby multikina, které má být dokončeno příští rok v červenci. Změny v provozu obchodního centra uzavřením levého vchodu ovšem zdaleka nekončí. „Prvního června se posuneme do střední části, kde se pomalu začne budovat nová vstupní pasáž. V těchto místech, kde vznikne nový hlavní vstup, se také bude v budoucnu nacházet zastávka,“ pokračuje Malý.

Zdroj: Kopecká Jana

Dosavadní zastávka byla zrušena a návštěvníci Varyády, kteří využívají hromadnou dopravu, si tak musí dojít do přístřešků na třídu Kpt. Jaroše, jež nejsou podle reakce některých čtenářů ale příliš komfortní. Podle Malého se situace jinak řešit ale nedala.

„I když jsme omezili počet parkovacích míst, zatím s tím neevidujeme žádné větší problémy. Do budoucna počítáme s výjezdovými a vjezdovými branami na parkoviště, které umožní zdarma parkovné našim zákazníkům. Aby u nás nemusel řidič platit, musí si u nás zkrátka něco koupit. V tuto chvíli řešíme různé varianty, jak bude tento režim fungovat, hledáme to nejlepší řešení a to se týká i doby parkování zdarma. Určitě to bude ale prostřednictvím mobilní aplikace,“ uzavírá marketingový ředitel.