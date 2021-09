U hotelu Thermal otevřela KKN dočasné očkovací místo. „Jsme rádi, že jsme mohli přispět k osvětě kolem očkování proti covidu-19 především u mladší generace. Ta je právě skupinou s nejnižší proočkovaností a to chceme změnit,“ dodává krajská koordinátorka očkování a lékařská ředitelka KKN Dagmar Uhlíková.

A také na otevření testovacích i očkovacích míst. Otestováno bylo pět tisíc lidí a 348 přišlo na očkování. Realizační tým a veškerý personál festivalu se testoval antigenními a také PCR testy. Všem VIP zahraničním hostům byly provedeny PCR testy s expresním vyhodnocením. Veřejnost se testovala antigenními PCR testy. „Naším hlavním úkolem bylo zajistit testování tak, aby se hosté i organizátoři mohli bezpečně věnovat svým činnostem a nakonec se to podařilo zvládnout,“ uvedl ředitel Anygence Jakub Schůrek.

Podle něj hejtmanství i krajská hygiena situaci velmi bedlivě sleduje a souběžně jsou nadále organizovány výjezdy mobilního očkovacího týmu. „Nabídli jsme možnost očkování zaměstnancům a klientům v sociálních službách a budeme se snažit posílit informovanost o významu očkování znovu ve skupině 15+. Právě věková skupina od 15 do 30 let má nejnižší míru proočkovanosti a z ní se také rekrutuje většina pozitivních testů. Zároveň bude pokračovat testování ve školních zařízeních,“ dodal hejtman.

Podle hejtmana Petra Kulhánka (STAN) ale nelze začínající covidový atak v regionu spojovat s nedávno skončeným Mezinárodním filmovým festivalem v Karlových Varech. „Počet případů pozitivních občanů na covid-19 v našem kraji podle statistik ÚZIS v posledních dnech naznačuje mírný pokles. Podle krajských hygieniků souvisí záchyty v poslední době v okrese Karlovy Vary téměř výhradně se zahájením testování ve školách a zejména následným vytrasováním pozitivních kontaktů v rodinách, dále v menší míře s návraty z dovolených. Nelze tedy rozhodně říci, že by tady byla přímá souvislost mezi šířením nákazy a uplynulým filmovým festivalem, jak to občas zaznívá.,“ zdůraznil hejtman Kulhánek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.