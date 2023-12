Žádný nájem, parcely, byt, práce pro partnera. Obce a kraj lákají nové lékaře

Pokud by student a budoucí nový lékař využil veškeré finanční nabídky a benefity, které Karlovarský kraj nabízí, mohl by získat podporu v řádu až několika milionů korun. A to není vše. Další benefity nabízí města o obce, která lékaře potřebují. A to jsou v našem kraji prakticky všechna.

A tak si lze v nabídce nového webu lehce zjistit kde nabízejí byt, parcelu na stavbu rodinného domku, práci pro partnera či partnerku lékaře, vybavení ordinace a další. Karlovarský kraj se intenzivně věnuje situaci ve zdravotnictví a podniká mnohé kroky k tomu, aby jej posílilo. Spuštění nových webových stránek je dalším z nich. Web Lékaři Karlovarského kraje (www.lekarikarlovarskehokraje.cz) obsahuje katalog veškerých benefitů a je určen pro cílové skupiny, kterým je finanční podpora určena. Těmi jsou studenti, lékaři bez atestace a lékaři s atestací. „Pokud chceme obyvatelům kraje poskytovat kvalitní zdravotnickou péči a zajistit její dostupnost, musíme především obstarat dostatek odborného personálu. To se nám daří plnit také pomocí řady dotačních titulů, včetně motivačních, které úspěšně rozšiřujeme, naposledy například o příspěvky pro lékaře nad 65 let nebo stipendia pro studenty doktorských programů lékařských fakult. Dosud zájemci našli veškeré podrobnosti o dotačních titulech na krajském webu. Ale s ohledem na jejich množství a také na to, že byly vypsány pod různými odbory, jsme se rozhodli vytvořit nový web, kde najdou žadatelé veškeré informace na jednom místě. Našim cílem bylo vytvořit platformu, která zprostředkuje efektivnější komunikaci, bude uživatelsky přívětivá a umožní pohodlné vyhledávání. Heslo nového webu zní ‚Lékaři se starají o pacienty a Karlovarský kraj se stará o lékaře‘,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. V Kraslicích na náměstí zpívali vánoční koledy, pili svařák a pekli trdelníky Kromě výhod, jež poskytuje Karlovarský kraj, najdou zájemci na webu také seznam benefitů příslušných obcí a měst, který bude průběžně aktualizován. Dále novinky a kontaktní osoby, na něž se lze v případě dotazů či doplňujících informací obrátit. Například v Sokolově nabízí okamžité přidělení bytu či možnost získání pozemku pro stavbu domu. K tomu dostatečné kapacity v základní i mateřské škole či možnost využít individuální dotaci. Do prázdné budovy, ve které sídlila hygienická stanice che Sokolov dostat ordinace specialistů, zubaře a ve spolupráci s Pentou Hospitals i školící středisko pro mladé, začínající lékaře. Jeden z největších trhů se stromky je hned za hranicemi. Ceny zůstaly stejné "O přesun své zubní ordinace, zajišťující pohotovost pro Sokolov a okolí, do bývalé hygieny pak požádala Ambulance Penta. Jednat chceme ještě s pediatry a chtěli bychom tam vytvořit i školící středisko pro lékaře. Na zpracování projektové dokumentace uvolnil Sokolov 1,76 milionu korun," potvrdil starosta Sokolova Petr Kubis. Místo ve školách a městský byt nabízejí i v Chebu. Za splnění podmínek nabízejí snížené nájemné jak v bytě tak v ordinaci, plus peníze na vybavení ordinace. Ostrov na Karlovarsku nabízí podobné podmínky. K tomu navíc náborový příspěvek 500 tisíc korun nebo finanční podporu přu závěru studia a následné atestaci ve stejné výši jakou dává kraj. V Bečově zase přispějí na energie či odpustí roční nájemné za ordinaci. Nájemné za ordinaci nechtějí ani v Libavském Údolí na Sokolovsku. Zde navíc nabízejí i zaměstnání pro partnera lékaře v místní firmě na výrobu záclon. Web vznikl v rámci mediální kampaně, jež poběží v následujících čtyřech letech na sociálních sítích a kanálech pro mediky a lékaře. Účelem kampaně je vzbudit zvědavost potencionálních žadatelů a přilákat je na právě spuštěný web, který bude sloužit jako rozcestník se základními informacemi o možnostech krajské podpory.

