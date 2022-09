"Poslední volná parcela je nad Makrem. Tím výstavba hal Pod Rohem končí, protože víc se toho sem nevejde. Sousední pozemek k dálnici je zcela nevyužitelný, protože do dvou třetin jeho plochy do něj zasahují ochranné pásmo dálnice a ochranné pásmo vysokého napětí," konstatoval zástupce developera Tomáš Dvořák.

Starosta Jenišova Jiří Stehlík už minulý rok uvedl, že na pozemcích nad Makrem se rýsoval velký obchod, ale nakonec z toho sešlo. "Měl to být velký market, ale developer nakonec odešel. Nyní jednáme s jiným. Měla by tam být skladová hala typu PPL či DHL. Na tu máme nyní poptávku. Pozitivní na tom je, že nedojde k extrémnímu nárůstu dopravy. Půjde maximálně o jeden až dva kamiony ráno a stejný počet opět večer. Počítáme s obsluhou čtyřiceti až padesáti dodávek denně, což je přibližně dvacetkrát až třicetkrát menší intenzita než u Globusu či Makra. Vše je v souladu s územním plánem obce Jenišov. Jinak by to ani nešlo," pokračoval Dvořák, který veřejnost uklidňuje, že rozhodně nepůjde o žádné velké logistické centrum, které se plánuje například jen pár stovek metrů dále, a to v obci Hory. Tam chce totiž podnikatelka Lucia Lettenmayerová postavit navzdory silnému odporu místních i vedení obce právě logistické haly. "Má jít jen o sklad. Jednali jsme už s jedním přepravcem, ale ten nakonec zájem o haly Pod Rohem neměl, takže je nyní v přípravě jen jedna hala," poznamenal zástupce developera.

Na skladové hale developeři pracují podle něho už delší dobu. Příští rok by chtěli požádat o územní řízení.

Doposud nezastavěná parcela určená pro obchody a služby se nachází také po levé straně při sjezdu z průtahu. Ta už ale prošla terénními úpravami, jenomže za celý jeden rok se situace nikam neposunula. Stavět tam své další prostory mají INKO koupelny, které sídlí v Chebu. Jejich telefon je ale nefunkční. Stavební povolení firma dostala už v roce 2017. Vloni v dubnu podal stavebník žádost o změnu stavby před dokončením, která spočívá v prodloužení termínu dokončení.