Ještě ani nezačalo pořádné jaro a už si zahrádkáři stěžují na sucho, které po zimě na zahradách vládne. Lidé chtějí zasadit rajčata, papriky, okurky, ale půda je vysušená, jak dlouho nebyla. A podle pozorovatele počasí Rudolfa Kovaříka zřejmě bude ještě hůř.

Mnoho zahrádkářů už teď bojuje se suchem. | Foto: Deník / Jan Buriánek

„Zasadit teď něco na zahradě je k skoro k ničemu. Dříve byla půda po zimě krásně vláčná, měla nějakou vodu, teď je to úplně vysušené do několika centimetrů. Když něco zasadím, musím to chodit zalévat jako blázen,“ uvedl zahrádkář Jaroslav Moudrý z Chebu. „Druhý den, když přijdu na zahradu, je to všechno znovu vysušené a musím na to nalít opět litry vody. Vůbec nevím, jestli mi něco z toho vzejde. Do toho neprší, takže beru zatím vodu ze sudů, které mám na zahradě, ale až voda dojde, budu muset využít vodu z řadu a to se prohnu,“ poznamenal zahrádkář.