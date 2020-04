Všechny kruhové objezdy v Karlových Varech, a že jich není rozhodně málo, nyní čistí a osazují zahradnice ze správy lázeňských parků novými květinami. Práce to není rozhodně záviděníhodná.

Opečovávat kruhové objezdy je pro zahradnice jedna z nejhorších činností, protože pracují u silničního provozu. | Foto: Deník / Redakce

„Asi je to ta nejhorší činnost, kterou máme na starosti. Pracujeme totiž ve velkém hluku, v prachu, ve zplodinách, mnohdy i horku. To vše způsobují kolemjedoucí auta, a pochopitelně to není ani moc bezpečné,“ konstatovala zahradnice Tereza Matoušková. Včera měly pracovnice lázeňských parků na starosti kruhový objezd pod průtahem u Kauflandu, který je pro zahradnice právě jeden z těch horších – jezdí tam hodně aut, je tam tma a na křižovatce roste na kamínkovém podloží především pichlavý rakytník. „Pochopitelně je pro nás mnohem příjemnější, když osazujeme záhony v parcích. I ty budou letos rozkvetlé jako v jiných letech, i když nebude lázeňská sezóna. Květiny tu nejsou jen pro lázeňské hosty, ale pro nás pro všechny,“ dodala zahradnice. Město tak nepřijde ani o tradiční květinové datum. Pracovnice ho osadí ale až po květnových zmrzlých mužích.