Přitom si nemůže stěžovat na nezájem o městské bydlení. „Sice nemáme aktuálně žádný pořadník na byty, ale žádostí je mnoho, a pokud se nám uvolní nějaký byt, vždy se přihlásí minimálně třináct zájemců,“ vysvětluje Pokorná. Nyní přišla s nápadem postavit bytový dům na místě, kde bývala mateřská škola a dům dětí a mládeže. Prostor je nevyužívaný a pro bytový dům by byl vhodný.

Otázkou ale je, jak se k tomu vysloví zastupitelé města, kteří musí tento záměr schválit. Starostka chce předložit záměr stavby bytů o velikosti 2 + KK a 3 + KK pro střední vrstvu. Navíc se chce pokusit získat finanční prostředky z programu Restart, kde jsou peníze na takzvané startovací byty pro mladé rodiny. „Je otázka, jak tam budou specifikovány podmínky pro bydlení. Ale pokud nedosáhneme na peníze z Restartu, šla bych do úvěru, protože byty prostě potřebujeme,“ dodává.

Podobnou situaci řeší například v Ostrově, Otovicích i dalších městech, kde evidují zájem o obecní bydlení. Například v Ostrově mají vytipováno několik lokalit, kde chtějí stavět. „Víme, že část bytů budeme stavět sami a část postaví soukromí investoři. Zájem o bydlení je velký a bytů je nedostatek,“ říká starosta města Jan Bureš.

Důvodem zvýšeného zájmu o bydlení v některých městech jsou zejména nově vznikající pracovní příležitosti v rozrůstajících se průmyslových zónách, což je případ Ostrova i Nové Role. Nájemní byty se staví ale i v Karlových Varech, kde například začíná stavba v Sedleci, zde má během 20 let vyrůst až 900 bytů. Mají být ve většině případů o velikosti 2 + KK a 3 + KK. Pro první bytový dům už se hloubí základy a hotový by měl být do dvou let.