Karlovy Vary – Na nedostatek zájmu turistů si rozhodně nemohou stěžovat největší tuzemské lázně.

Ilustrační foto | Foto: Archiv redakce

Potvrzují to statistiky, podle nichž do Karlových Varů vloni přijelo a ubytovalo se tady 402 899 hostů. Meziročně to představovalo nárůst o devět procent. Pokud jde o zemi, odkud turisté do lázeňské metropole přijeli, jednoznačně vede tuzemská klientela.