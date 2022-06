Provozovatelé půjčoven se také shodli, že i oni museli, a to především kvůli zdražování pohonných hmot, zvednout ceny. Tedy hlavně ty, které se týkají přepravy. "Letos u nás stojí přeprava z Lokte do Karlových Varů 550 korun. Tato částka se vztahuje k přepravě maximálně osmi osob. V praxi to pak funguje tak, že lodě mohou lidé na našich sběrných místech nechat ležet na břehu a my si je vyzvedneme. Půjčovné jsme zdražili jen o pár korun. Raft si tak lidé u nás letos půjčí za 950 korun, klasickou dvoumístnou kanoi za 450, třímístného tukana za 500 a kajak za 350 korun," upřesnila Nagyová z Rafting Ohře.

"Přepravu osob jsme zavedli teprve vloni, letos stojí jedna osoba 100 korun. Co se týče půjčovného, navýšili jsme ho už v lednu po dvou letech nezměněných cen, tedy ještě před tím razantním zdražováním. Čtyřmístný raft zapůjčujeme na den za 1000 korun, klasickou kanoi pro dvě osoby máme za 490, trojmístného tukana za 570 a kajak za 300 korun. Půjčujeme například i paddleboard, a to za 350 korun na jeden den," dodal Šeda.