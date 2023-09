/FOTOGALERIE,VIDEO/ Karlovarské školy jsou unikátní. „Poštovkou" prošlo už 35 tisíc žáků, „Dukla" bývala rozdělená na dívčí a chlapeckou. Nejstarší známou školou byla zřejmě ta, co stávala v Kolmé ulici.

Základní škola Poštovní na historických fotografiích. | Foto: ZŠ Poštovní Karlovy Vary

Základní škola Poštovní v Karlových Varech oslavila v minulých dnech významné jubileum. V Tuhnicích už totiž funguje 60 let. Za tu dobu jejími branami prošlo téměř 35 tisíc žáků, přesně je to 34 tisíc 836, ve škole se od začátku přitom vystřídalo jen pět ředitelů. Ve srovnání s jinými karlovarskými školami je ta v Poštovní ulici ještě mladicí. Nejstarší základní škola z těch nynějších se nachází v Libušině ulici. Ještě o mnoho let dříve ale fungovala škola v někdejší Školní, dnes Kolmé ulici.

Mnoho let vedla tuhnická škola, která je zaměřená na matematiku a přírodní vědy, žebříček s největším počtem žáků. Historicky nejvíce jich měla ve školním roce 1973/1974, kdy do ní docházelo 837 dětí. Na začátku 90. let se počty žáků pohybovaly jen kolem 550, na začátku nového milenia se dokonce propadly pod hranici 500. V roce 2009/2010 měla téměř jen třetinu dětí ve srovnání s rekordním rokem 1973/1974, a to jen 333. V roce 2018/2019 se opět počet žáků přehoupl přes hranici 600.

Nejhorší sezóna. Turisté v lázeňském centru nechtějí utrácet

„V současnosti se držíme na kapacitě 660, ale pochopitelně bychom chtěli, aby stav byl nižší a třídy nebyly tak naplněné. Ve škole máme čtyřicet pedagogů, zaměstnanců je celkem 79,“ říká současný ředitel Karel Fiala.

Také on vychodil právě tuhnickou školu. Po promoci nejdříve nastoupil na školu ve Šmeralově ulici, pak přešel na školu Komenského, až ho kroky dovedly následně v roce 2006 do Tuhnic. V té době vedl školu ředitel Jan Poula a Fiala mu dělal zástupce. „Ředitelem jsem se stal v roce 2018,“ dodává.

Nejstarší škola ze stávajících na území Karlových Varů v Libušině ulici byla podle karlovarského historika Jiřího Klsáka postavená v letech 1894 až 1897. „Od roku 1946 se jí říkalo jí Obecná škola u Imperialu. Od roku 1951 pak nesla název Škola československosovětského přátelství,“ doplňuje vedoucí odboru školství magistrátu František Škaryd.

Druhou nejstarší základní školou je Dukelských hrdinů, která se otevřela v roce 1904. V lázeňském městě stále žijí pamětníci, kteří si vybaví, že byla rozdělená na dívčí a chlapeckou a každé oddělení mělo svůj vlastní vchod. Dva vchody má škola dodnes. „V období od roku 1903 až do roku 1943 má proto dva názvy, a to III. obecná a II. měšťanská škola chlapecká a III. obecná a II. měšťanská škola dívčí,“ vysvětluje vedoucí Škaryd.

Vražda karlovarského vyhazovače: Vrchní soud nařídil nečekaně veřejné jednání

Z dochovaných školních budov stojí za zmínku podle historika Klsáka i škola na nábřeží Jana Palacha. Ta totiž začala fungovat už v roce 1892. „Během první republiky to ale bylo gymnázium a střední škola, až po druhé světové válce se transformuje na základní školu. Nedaleko ní se nacházela další základní škola, a to Komenského, která stávala na místě Thermalu,“ vypráví Klsák.

V Karlových Varech ovšem fungovaly i mnohem starší školy, které dnes už nestojí. „Jedna škola byla v bývalé Školní, dnes Kolmé ulici, která se nacházela v pravém růžku dnešní lokality zvané Kamenolom. Odhaduji, že tu byla už v 70. letech 19. století. Základní škola byla v roce 1899 zřízena i v dnešní Husovce,“ uzavírá historik Klsák a připomíná, že dříve působily v Karlových Varech církevní školy, a to především po nástupu Marie Terezie.