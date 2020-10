Školy nakupují počítače pro učitele, aby zajistily další on-line výuku.

Ještě ve středu odpoledne ředitelé základních škol zatím neměli žádný oficiální pokyn, aby se kvůli pandemii připravili na on-line výuku. Přesto se na tuto variantu chystali už delší dobu. Všichni očekávají, co dnes oznámí ministr zdravotnictví Roman Prymula. Ten už ve čtvrtek informoval o nových nařízeních, která se týkají právě i provozu základních škol. Oslovení ředitelé škol se ve středu shodli, že pokud dojde k omezení výuky, tak jen na druhém stupni. Uzavření prvního stupně by totiž přidělalo starosti rodičům, kteří by žádali další plnění ošetřování člena rodiny.