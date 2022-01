"Ano, mohu potvrdit, že jsme jednali s majiteli Mototechny, kteří chtějí odkoupit pozemek od města," sdělil náměstek primátorky Tomáš Trtek. "Na této schůzce jsme se společně dohodli, že se vypracuje žádost na odkoupení zmíněného pozemku, záměr by mohl být vyvěšen tak v horizontu měsíce a půl. Je ale potřeba doladit podmínky prodeje. Především se chceme při prodeji této parcely ujistit, že majitel v této lokalitě začne opravdu něco dělat a že zmizí tato ostuda, která tu stojí desítky let," zdůraznil Trtek. Zároveň dodal, že majitelé torza zjišťují v rámci trhu, co by tam pro ně bylo nejvýhodnější.

Podívejte se: Výprodej Karlových Varů pokračuje

Ačkoliv sám Štork redakci informoval, že se jednání uskutečnilo, další podrobnosti už ale nesdělil.

Už před časem ovšem ubezpečil, že pokud jejich záměry budou požehnány, nevzhlednou Mototechnu zbourají. Na místě chce firma podle něho postavit poloobchodní komplex. "Máme hotovou studii včetně vizualizace, co bychom tam chtěli realizovat. Předali jsme to úřadům. Abychom svůj podnikatelský záměr mohli realizovat, potřebujeme od města odkoupit strategický pozemek. Ten se nachází vpravo vedle mototechny při pohledu od hlavní silnice," uvedl na podzim pro Deník Štork, který si je vědom, že jde o velmi lukrativní plochu, která je z logistického hlediska naprostým topem v Karlových Varech.