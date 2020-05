Je tomu už více než deset let, co se na město obrátila Michaela Kemrová Linhartová, že si chce v lukrativní ulici Krále Jiřího pronajmout stávající mateřinku.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Rodiče, veřejnost i opozice se proti tomu tehdy bouřili, nic platné to nebylo. Pár týdnů po odsouhlasení už nájemkyně vybírala školné v řádech tisíců korun za měsíc. Vloni pak požádala o její odkoupení. Radnice proti nebyla, protože město nemá na nutné a nákladné investice. Tento argument by mohl být v pořádku. Je ale správné, že koaliční zastupitelé nakonec odsouhlasí prodej, který má tolik trhlin? Posudek, na základě nějž byla školka prodána, je totiž v rozporu se zákonem, v celkové výměře schází 95 metrů čtverečních a ukazuje se, že znalec dokonce v ceně porovnával nemovitosti, které porovnávat nelze. Jako správný hospodář by mělo město spíše prodej revokovat místo toho, že si nechá zpracovat revizní nový posudek, který ten první legitimní naprosto roztrhá.