Potraviny, které jsou pod stejným označením nabízeny v různých zemích Evropské unie, se zatím liší svým složením. Brzy to však v Česku nebude možné. Chce tomu zabránit Ministerstvo zemědělství pomocí připravované novely zákona o potravinách. „Její dodržování bude kontrolovat Státní zemědělská a potravinářská inspekce, za porušení pravidel bude hrozit pokuta až do výše 50 milionů korun,“ uvedl Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství. „Problém s dvojí kvalitou potravin se týká především nadnárodních společností. Nemůžeme připustit, aby fakticky existovali občané několika kategorií. Je nutné spotřebitelům zajistit férové zacházení,“ uvedl při představování chystané novely ministr zemědělství Miroslav Toman.

Lidé jsou ale poměrně skeptičtí. „Jezdíme do Německa každý týden pro šunku, sýry, ryby a spoustu dalších věcí,“ řekla před jedním z waldsassenských obchodů Kateřina z Chebu. „Šunka je z masa a paradoxně levnější než u nás,“ uvedla. Je přesvědčená, že žádný zákon problém nevyřeší. „Do Německa jezdíme nejvíc pro potraviny značek, které se u nás vůbec neprodávají.“ Podobně to vidí i Alena z Chebu, která v Německu navíc i pracuje. „V Čechách už takřka nenakupuji. Myslím si, že se v Německu potraviny zdaleka nešidí tolik jako u nás. Vždycky mě navíc pobaví argument různých 'odborníků', že obchody berou od dodavatelů jen to zboží, které zákazníci chtějí. A ti čeští prý chtějí ušetřit, a proto prý obchody nenabízí tak kvalitní potraviny. V tom případě ale nechápu, jak je možné, že je většina německého zboží, které považujeme za kvalitní, cenově srovnatelná s tím naším,“ doplnila. A právě cena je dalším z důvodů, proč jezdí řada lidí nakupovat za hranice.

„Jestli jsou výrobky v Německu lepší, to si nejsem jistý. My ale kupujeme spoustu věcí, které jsou rozhodně levnější,“ konstatoval Jaroslav z Františkových Lázní. Z dvaceti oslovených zákazníků před waldsassenským obchodem věří v sílu českého zákona jen čtyři z nich. Jedním z nich byl i Jiří z Aše. „Myslím, že zákon konečně problém vyřeší, a my už tak nebudeme muset pro některé zboží do Německa.“ Nejvíc jezdí pro mražené pizzy, lískooříškovou pomazánku či limonády. „Srovnat by se u nás měla také kvalita drogistického zboží,“ dodal.