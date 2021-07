Postupem let v této i okolních obcích přibývá kamionů a nákladních aut, přestože zdejší komunikace nejsou na takový nápor těžkotonážních aut dimenzované, chodníky jsou úzké, a nebezpečí na místní lidi tak číhá na každém rohu.

„Obyvatelé Žalmanova musí být, věru, zdatní sportovci s perfektním periferním viděním a také celkem štíhlí. Ptáte se proč? Aby se ve zdraví a bez úrazů dožili dalšího dne,“ ironicky uvedla Zuzana Večerková, starostka Stružné, pod niž spadají i Žalmanov, Horní Tašovice a Nové Vísky.

„Ne, není to přehnané. Tak jako nebyla přehnaná letitá diskuse s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) o vyhotovení odbočovacího pruhu z komunikace na Prahu R6 na Žalmanov, a to kvůli dopravním nehodám, navyšujícímu se počtu kamionů do lomu v Horních Tašovicích, nákladních aut s návěsy na skládku Činov, vojenských nákladních vozů mířících do prostoru Doupovských hor. A to do budoucna přibude ještě provoz vzhledem k plánovanému vybudování krematoria v Doupovském Hradišti,“ neskrývá rozladění starostka.

Spory Stružné se silničáři začaly před několika lety. Kvůli opravě úseku R6 byla zvolena objížďka právě přes Žalmanov a jen díky neústupnému postoji starostky se alespoň odstranila největší rizika, která denně, a to i v noci, hrozila z nekonečného proudu projíždějících kamionů a aut. V obci se místní totiž prakticky nemohli pohybovat, a když, tak v podstatě na vlastní nebezpečí. Nyní je R6 už průjezdná, ale výhrady starostky trvají. Auta obtěžují místní nadále.

„Problém na R6 je vyřešen, ale co vyřešeno není a je ještě nebezpečnější, je průjezd této dopravy přes Žalmanov. Tato obec zde byla, pochopitelně, dříve než jakákoli později vybudovaná komunikace, a proto jsou zde úseky, kde nejenže nelze vybudovat chodník, ale občané se, aby nedošlo ke střetu, doslova lepí na ploty a popocházejí bokem okolo aut.

Situace již natolik vygradovala, že před několika týdny proběhlo jednání mezi obcí Stružná a krajským úřadem o pomoci při dopravním řešení a jak ulevit Žalmanovu. Následně se uskutečnilo i jednání s představiteli krajské správy silnic. „Naši dobrovolní hasiči mají vlastně stále pohotovost. Naposledy vyjížděli k zásahu na komunikaci mezi Žalmanovem a Činovem, kde došlo k dopravní nehodě cisternového vozu. Skončil převrácený na střeše mimo silnici, těsně nad potokem, který ústí do Stanovické přehrady- zdroje pitné vody pro Karlovaráky. Ptám se tedy. Opět musí dojít k mnoha dopravním nehodám, než se situace začne urychleně řešit?“ zdůraznila starostka.

A jedním dechem dodává: „Proč mají občané Žalmanova, ale i Stružné, přes niž si auta na skládku výrazně zkracují cestu, být handicapovaní za to, že někdo někde vymyslí a uskuteční nápad se skládkou, nápad s krematoriem, nápad s průjezdem vojska, nápad s průjezdem do lomu v Horních Tašovicích, a… občané, vy to vydržte! Někde to být musí. A pokud má vedení obce problémy, musí si pomoci samo: zakoupením a umístěním měřičů rychlosti, výstražných cedulí upozorňujících na pohyb dětí, nákupem betonových svodidel, aby kamiony neprosvištěly těsně vedle hřiště, pořízením vysokého oplocení hřišť kvůli vystřelujícím kamínkům, značek upozorňujících, že tam ne – tam je slepá – neřiďte se navigací, úklidem odpadků vylétajících zvláště v zatáčkách, svižně střihnutých spěchajícími řidiči…,“ vypočítává starostka další povinnosti, které obec musí zajistit.

A pak jenom vzdychne: „Kdo, jak a kdy řekne… Ano, my máme řešení, chceme vám pomoci a děkujeme občanům za jejich letitou trpělivost.“

A právě trpělivostí se budou muset lidé v Žalmanově i ve Stružné zřejmě obrnit i v příštích letech. Skládka Činov, jedna z největších v kraji, totiž zdaleka nekončí.

„Pro skládku Činov bylo krajským úřadem z hlediska životního prostředí vydáno integrované povolení, a to na dobu neurčitou (aktuálně k žádné změně nedošlo). Ukládání odpadů do 'tělesa' skládky je dáno kapacitou skládky a jejích jednotlivých kazet (sektorů, na které se skládky rozdělují). Životnost skládky tedy není omezena rozhodnutím, ale její kapacitou. Nová kazeta (sektor skládky) byla v případě Činova naposledy povolena změnou integrovaného povolení v roce 2013,“ uvedla Jana Pavlíková, krajská mluvčí.

A nové krematorium v Doupovském Hradišti? I když se jeho výstavba zatím odsouvá, podle starostky Jarmily Boškové s ním obec počítá i nadále. „Nespěcháme, s krajským úřadem jsme zatím nejednali, musíme dokončit územní plán, a to bude zhruba až za rok. A také čekáme na projekt,“ uvedla starostka Doupovského Hradiště. A že by Doupov opustila armáda? Tak to už je utopie…