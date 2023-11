Když se v roce 2001 po opravě znovu otevřely do té doby zdevastované Zámecké lázně na Zámecké kolonádě v samotném centru Karlových Varů, bylo to jako pohlazení. Takřka už rozpadající se ruinu částečně zabudovanou ve skále proměnil nový pronájemce, jenž s městem uzavřel smlouvu na 49 let, v moderní až luxusní balneoprovoz. Oprava stála 132 milionů a tento bývalý lázeňský klenot tak dostal šanci na novou budoucnost. Tu ale nejprve utnula anexe Krymu, čímž pronájemce přišel o bonitní ruskou klientelu, a pak pandemie koronaviru, která lázně uzavřela zcela.

Zámecké lázně opět chátrají

A minulost se opakuje. Opuštěné Zámecké lázně začaly znovu chátrat a jediný, kdo si liboval, byl Zámecký pramen, který v nich vyvěrá. Zakousl se do nich pořádně. Agresivita vřídelní 67 horké vody je nemilosrdná a jejímu řádění odolá máloco. Tento vřídelní zákusek vyčíslilo město, jemuž nájemce lázně vrátil, na 20 milionů korun.

Občané Ostrova žádají odchod místostarostky Domalípové kvůli urážení a výhrůžkám

Původním nájemcem Zámeckých lázní byla společnost Zámecká kolonáda a.s., která změnila v roce 2020 svou právní formu na Zámecká kolonáda, s.r.o. Společníky jsou město Karlovy Vary s obchodním podílem 10 procent a společnost Eden Hotels s obchodním podílem 90 procent. Mezi těmito partnery panovala vzájemně úspěšná spolupráce, kterou zlomily až pandemická izolace a stopka návštěvy Karlových Varů ruským zbohatlíkům. Právě na movité klientele, protože vstupné do lázní po opravě činilo přibližně 100 euro, bylo toto zařízení bytostně závislé.

A nastaly problémy

Pronájemce chtěl nejprve desetiprocentní podíl v lázních od města odkoupit, ale odešel s nepořízenou. Pak přišel s jinou nabídkou. "Vloni společnost podala městu výpověď nájmu s tím, že technický stav objektu znemožňuje jeho užívání. Město tuto výpověď neuznalo, protože výpověď mohl nájemce podat pouze z důvodů určených ve smlouvě, a zhoršování technického stavu mezi nimi nebylo. Mimo jiné opravy objektu měl provádět nájemce," vysvětlil Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

S tím ale město opět nesouhlasilo a navrhlo jiné řešení. A to ukončení nájmu dohodou, která je dle smlouvy možná, a v níž bude objekt předán zpět pronajímateli se vzájemným vypořádáním. "Společnost reagovala předžalobní výzvou, podle níž mělo město zaplatit 95 milionů korun jako část původní investice," popsal další rozkol mezi bývalými partnery mluvčí Kopál.

K přestavbě keramické školy bylo zahájeno řízení. Úřady už řeší i demolici

Karlovy Vary novou nabídku znovu rozhodně odmítly. Nájemce žalobu na úhradu uvedené částky nepodal, ale přestal platit nájem, který čtvrtletně činil 250 tisíc korun. "Vzhledem k tomu, že společnost od poloviny loňského roku neplatila nájemné, podalo město letos na jaře výpověď z oprávněného důvodu, a to neplacení nájemného. Výpovědní lhůta uplynula 30. září letošního roku a 2. října město protokolárně převzalo objekt od nájemce zpět do své správy. Samozřejmě stále eviduje dlužné nájemné a neuskutečněné opravy," vysvětlil mluvčí. Na soud se ale obrátil i pronájemce. Společnost Eden Hotels také podala určovací žalobu, jíž se domáhá soudního rozhodnutí, která výpověď je platná. Zda ta, kterou vloni podala ona, nebo ta učiněná letos městem.

Hledá se nový nájemce

Podle náměstků Miroslava Vaňka (Karlovaráci) a Martina Duška (ANO) by město o tyto lázně přijít nechtělo. "Prodat? To zatím není vůbec na stole. Hledáme nového nájemce. Zatím se přihlásil jeden, a to společnost Romance, která provozuje hotel naproti Zámeckým lázním, a disponuje tak i ubytovací kapacitou. Právě ta Zámeckým lázním chybí," vysvětlil náměstek Vaněk. Podle něj je třeba do lázní okamžitě investovat. "A to přibližně dva miliony korun, abychom dodrželi technické normy a další požadavky, aby mohly být lázně znovu uvedeny do provozu. Další znalci ale vyčíslili poškození lázní na šest milionů, aby se dostaly do stavu jako před covidem," doplnil náměstek Vaněk. Podle něj je pro město prioritou oprava a znovuotevření Zámeckých lázní.

Kromě Romance se podle něj ozval i druhý zájemce na provozování Zámeckých lázní a magistrát s nimi začne jednat o pronájmu a nutných investicích. Bez dalších nabízených služeb a rozšíření nabídky to ale podle náměstka Vaňka nepůjde. "To jsou třeba masáže, fyzioterapie a další. K tomu by ale bylo potřeba změnit parametry lázní. Majitel autorských práv původní rekonstrukce, architekt Mikoláš, je s tím srozuměn. Podle odhadů znalce by to vyšlo na 20 milionů korun," uzavřel debatu náměstek Vaněk. Že by se veřejnost už do Zámeckých lázní pak nesměla podívat, to odmítá. "To by byl nový pronájemce proti sobě. Turisté by o tyto služby měli zájem, tak proč by jim je odepíral," míní.

Ducha pramenů lidé zatím neuvidí

Většina karlovarských občanů si postupně zvykla na to, že objekty v celém lázeňském centru, ať už jde o hotely, obchody, byty či pozemky, patří zahraničním, převážně rusky hovořícím majitelům. Před ruskou invazí na Ukrajinu dokonce ve městě panovaly obavy, že by postupně mohly být zprivatizovány i kolonády či léčivé prameny. To se týká také Zámecké kolonády, a tudíž i Zámeckých lázní. S jejich pronájmem totiž zanikla pro místní lidi možnost vidět či obdivovat jednu z dominant města, Ducha pramenů vytesaného do skály uvnitř tohoto objektu. Že by se kvůli tomu mohl Duch pramenů na město někdy rozzlobit, jak se tehdy ptal Karlovarský deník, to vedení města v roce 2001, bralo jako vtipný dotaz. Jenomže po ruské anexi Krymu, pandemii covidu a vpádu ruských vojsk na Ukrajinu to tak vypadá. Karlovy Vary kvůli tomu řeší řadu problémů.

Děti moc strašit nechceme, říká loketský krampusák, který se chystá i do Varů

Kdo ovládal Ducha pramenů, ovládal celé lázně

Protože podle starých legend odpradávna vládl karlovarským léčebným pramenům tajemný duch, který se chránil před vyčerpáním jejich zdrojů i před negativními přírodními živly. A i konšelé tehdy věřili, že ten, kdo ovládal Ducha pramenů, ovládal celé lázně. Proto dbali na to, aby posvátné místo s jeho reliéfem vytesaným do skály poblíž Zámecké kolonády vždy patřilo městu. A také aby bylo přístupné, protože kdo si na vousy do skály vytesaného ducha sáhne, tomu se splní přání… Pak ale město objekt pronajalo a při přestavbě secesní Zámecké kolonády na lázeňský komplex do ní ruský investor Ducha pramenů zakomponoval, tedy zavřel, dal pod zámek, zpoplatnil, a poprvé ve své historii byl téměř neviditelný. Obdivovat jej totiž mohli pouze ti klienti, kteří na vstup do lázeňského komplexu měli peníze. A karlovarští to většinou nebyli.

Architekt zkombinoval několik slohů

Unikátní objekt Zámecké kolonády byl vybudován v letech 1911 až 13 podle návrhu známého vídeňského architekta Friedricha Ohmanna, který v nich geniálním způsobem zkombinoval několik stavebních slohů od antiky až po modernu. Celý areál byl později ještě doplněn o populární plastiku Ducha pramenů. Koncem minulého století však postupně chátral a byl spíše ostudou než ozdobou lázeňské zóny.