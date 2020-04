Zámecký vrch v Karlových Varech je uzavřen pro veškerou dopravu.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Nařízení začalo platit včera. Práce potrvají zhruba měsíc. „V centru lázeňského území začaly stavební prácea chystá se instalace výsuvných sloupků, které budou regulovat dopravu v lokalitě nad kolonádami. Stavební a montážní práce jsou rozděleny do dvou etap. Od 6. do 20. dubna budou práce soustředěny do ulice Zámecký vrch za křižovatkou s ulicí Pod Jelením skokem, pak budou pokračovat u Jánského mostu na Divadelním náměstí. Průjezd pro zásobování bude zajištěn v časech k tomu určených,“ sdělila Deníku tisková mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá. Stavební a montážní práce by měly být hotovy do 6. května, následně budou sloupky uvedeny do zkušebního režimu.