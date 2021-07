Štědrá zámek postupně mění ve znovu funkční a kouzelný objekt, i když starosta František Pánek říká, že oprava nebyla a není vůbec jednoduchá. Stojí čas a především peníze, které obec shání jak se dá.

„Jsme asi tak někde v desáté etapě. Střecha je hotová, doděláváme přízemí a chystáme se do sklepení, kde jsme ještě nebyli. Snad bude hlavní budova zámku hotová letos,“ doufá starosta.

Náročná obnova objektu měla i své malé radosti. Odměnou za práci byl například objev barokní kaple (na snímku) v části bývalé jídelny, kde se po dlouhá desetiletí socialismu škrábaly brambory. Restaurátorům se tam podařilo odhalit desetimetrovou barokní malbu.

Štědrá už do zámku investovala kolem 40 milionů. Na to by ovšem pokladna obce nestačila, většinou pomáhají dotace. A to od Karlovarského kraje, ale především z ministerstva kultury z programu záchrany architektonického dědictví.

„Lepší už to být nemůže,“ pochvaluje si starosta, který v začátcích vůbec nedoufal, že tak nákladný projekt obec zvládne. Přesto do toho Štědrá šla a dostála tak svému názvu. Je prostě štědrá.

Vůbec prvního oficiálního a hlavně pozitivního ocenění se dostalo baroknímu zámku i obci v roce 2016. Od tohoto roku se zámek pyšní titulem Zachráněná památka, která je součástí tradiční soutěže o Stavbu roku Karlovarského kraje. Už v současné době mohou návštěvníci na zámku obdivovat zajímavou expozici dětských kočárků nebo krásně opravené fresky v kapli a na dalších místech vnitřních prostor.

Také si mohou prohlédnout údajně druhé nejdelší průchozí zámecké křídlo u nás.

Barokní zámek ve Štědré vystavěl hrabě Ferdinand Jakub Kokořovec z Kokořova v polovině 18. století. Po požáru v roce 1744 byl přestavěn v pozdně barokním slohu. Posledním rádoby šlechtickým majitelem jistý průmyslník pasovaný na rytíře pan Menšík, který zámek dostal darem ještě za Rakouska-Uherska.

Po válce to šlo se Štědrou i zámkem z kopce. S vysídlením německé obyvatelstvo odešla i do té doby zajímavá a poutavá historie místa.

Po roce 1945 se ze zámku stal zemědělský podnik, nějaký čas v něm sídlila i zemědělská škola nebo okresní národní výbor.