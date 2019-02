Od 1. dubna si tak například v horní části nemocničního areálu za parkování měsíčně zaplatí místo dvou set korun čtyři sta korun.

Pokud zaparkují automobil na dalších odstavných plochách, pak místo stokoruny uhradí dvě stě korun. Cena za místo na štěrkovém parkovišti v dolní části areálu se nezměnila, zpoplatněna je stokorunou.

Za vyhrazená stání, jež využívají především lékaři, si nemocnice naúčtuje místo tisícikoruny nově tisíc pět set korun. Celkem karlovarská nemocnice disponuje 360 parkovacími místy.

Podle mluvčího Karlovarské krajské nemocnice (KKN) Vladislava Podrackého jde stále o minimální poplatek za parkování. „Ceny se v nemocnici neměnily sedm let a o výše než sta procent se během těchto let zvedly náklady na údržbu parkovišť,“ uvedl Podracký. A navíc jde podle něho o zlomek ceny, která je účtována za za nejbližší parkoviště v okolí nemocnice.

„Zaměstnanci mohou využívat například bezplatné parkoviště u bývalého hotelu Slavie v Drahovicích, které má nejen velkou kapacitu, ale je také od nemocnice vzdáleno jen malý kousek,“ poznamenal mluvčí. Vedení KKN také upozorňuje, že cena za parkovné v nemocnici je zvýhodněná, protože ji z poloviny dotuje KKN. A ty, kteří novou cenu za parkování nechtějí platit, odkazuje na parkování v přilehlých ulicích nebo na záchytném parkovišti deset minut chůzí od nemocnice.

Zároveň vedení nemocnice přijalo nová opatření, kterými se postupně ruší možnosti parkování v areálu těm zaměstnancům, kteří bydlí v bezprostředním okolí nemocnice a v Karlových Varech v částech města dobře dostupných MHD.

„Tím se snažíme zajistit parkovacích místa především pro ty zaměstnance, kteří žijí ve větší vzdálenosti (výjimkou není ani dojíždění ze vzdálenosti 60 km), nebo kteří žijí v lokalitách špatně dostupných MHD,“ konstatoval Podracký.

Iniciativa sester při KKN ale zvýšení parkového kritizuje. „Abychom mohli pečovat o pacienty, udržovat karlovarskou nemocnici v provozu a v neposlední řadě též provádět úkony, za něž dostává nemocnice zaplaceno od pojišťoven, musíme se do zaměstnání dopravit. Leckdo musí na pracoviště dojíždět, kvůli špatnému autobusovému nebo vlakovému spojení, kvůli vyzvedávání dětí ze školek, škol či kroužků vlastním autem. Příspěvek na dopravu, který dnes poskytuje řada jiných zaměstnavatelů, v KKN neznáme. Do práce dojíždíme často den co den. Namísto toho se vedení rozhodlo některým z těch, kdo do práce musejí dojíždět autem, zdražit od 1. dubna parkovné,“ argumentuje iniciativa.

Proti zvýšení se podle Iniciativy sester ozval kolektiv dětského oddělení a kolektiv instrumentářek ze sálů, ale také starosta jedné z obcí, odkud se do KKN dojíždí.

Vedení nemocnice upozorňuje, že počet parkovacích míst v areálu je omezen. „Chápeme, že žádný systém parkování nemůže uspokojit potřeby a přání všech zaměstnanců nemocnice. S ohledem na okolnosti, jde nyní zřejmě o nejspravedlivější možný model řešení,“ dodal mluvčí. Problémy s parkováním v areálu, kde je nedostatek míst i pro návštěvníky nemocnice, se asi vyřeší až v budoucnu. Nový generel nemocnice v Karlových Varech počítá s výstavbou parkovacího domu hned vedle nově vybudovaného pavilonu G.