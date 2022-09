Všechny tři zámecké objekty, které na území Karlovarského kraje spravuje Národní památkový ústav, a to Kynžvart, Bečov nad Teplou i Valeč, budou i nadále navzdory energetické krizi za tmy nasvíceny. Potvrdili to oslovení kasteláni s tím, že na památky jsou namířeny ledková světla, která jsou energeticky nenáročná. V případě Kynžvartu jde navíc o bezpečnost zámku, protože ten se nachází na okraji města. Podobně je tomu například i u další nasvícené památky - Kostela Nejsvětější trojice ve Valči, před nímž stojí morový sloup, který byl v minulosti terčem zlodějů.

"Na zámku Kynžvart jsme v minulosti vybudovali jak provozní, tedy bezpečnostní, tak i slavnostní osvětlení. Technologie je zastaralá a elektřina se zdražuje. Slavnostní okruh však až na velmi řídké a krátké okamžiky už nezapínáme. Co je nezbytné pro udržení úrovně bezpečnosti zámku, je ale využívání takzvaného provozního osvětlení. Zámek Kynžvart se totiž nachází ve volné neohrazené krajině daleko od města," poznamenal kastelán Kynžvartu Ondřej Cink.

"V předchozích letech jsme začali s postupnou výměnou prvků systému osvětlení, ale jedná se o velmi finančně náročnou akci. Ovšem výkon současných zařízení je velmi úsporný. Starší halogeny o výkonu 150W lze nahradit reflektory s LED technologií s možností nastavení úrovně spotřeby. V našem případě jsme se dostali až na 38W, tedy přibližně na 25 procent předchozí spotřeby. V tomto stavu se nyní nachází asi polovina celého systému," uvedl Cink.

Jak dodal jeho kolega z Bečova Tomáš Wizovský, ani zdejší hrad a zámek prozatím o zrušení slavnostního osvětlení neuvažuje. "Bečovskou správu k tomu vede hned několik důvodů. Slavnostní osvětlení loni zrekonstruovaného a nově zpřístupněného areálu je díky moderním technologiím šetrné k přírodnímu prostředí a maximálně nízkonákladové, za druhé je vhodné tuto nemalou investici, která je zároveň součástí vybudované okružní stezky, naplno využívat v běžící záruční době, a konečně silueta exponovaného středověkého hradu s palácem a barokním zámkem je ideální reklamou vybízející k návštěvě areálu. To v situaci všeobecného poklesu návštěvnosti na hradech a zámcích může nemalým způsobem pomoci. Celkově se však snažíme o úspory energií, a to hned na několika frontách od úsporných žárovek až například po využívání tepelných čerpadel. Několik let již šetříme pohonné hmoty tím, že hradní park spásají ovečky namísto používání sekaček a křovinořezů," reagoval kastelán Wizovský.

Valečský zámek je na tom s osvícením památky trochu jinak. "My zámek nasvěcujeme zevnitř, což navíc nezpůsobuje světelný smog. Nepotřebujeme svítit ani tolik a navíc používáme LED svítidla, takže provoz je zanedbatelný," vysvětlil valečský kastelán Tomáš Petr.

Ve Valči podle něho zůstává nasvícený také již zmiňovaný Kostel Nejsvětější trojice. "I ten má ale LED osvětlení. Jde o minimální světlo, které není vidět z dálky. Necháváme ho hlavně z bezpečnostních důvodů, protože před kostelem stojí morový sloup s originály soch od Matyáše Brauna. V dobách před nasvícením se tu a tam z něho něco ztratilo. Od okamžiku, co byl kostel nasvícen, se zloději sloupu už vyhýbají," uzavřel kastelán.