/FOTOGALERIE, VIDEO/ Jedenácti zřejmě kříženců shih-tzu se ujali v záchranné a odchytové službě pro zvířata, díky níž psi prokoukli a konečně se jim dostalo i lásky.

Zanedbané psy kdosi vyhodil u Čichalova. Kvůli dlouhým chlupům se nemohli hýbat. | Video: Jana Kopecká

Jedenáct zanedbaných, zcela zarostlých psů, kteří byli nuceni kálet do vlastních chlupů, se podařilo odchytit nedaleko Žlutic v úterý zaměstnancům Záchranné a odchytové služby pro zvířata z Dalovic na Karlovarsku. Psi, kteří jsou zřejmě kříženci rasy shih-tzu, někdo vyhodil v obci Mokrá poblíž Čichalova. Ve čtvrtek ráno si pro ně do stanice v Dalovicích, kterou vede nadšenec Petr Prokeš, přijeli zaměstnanci útulků ze Sokolova a Tachova. Někteří psi budou umístěni právě do těchto zařízení, některé si rovnou záchranáři rozebrali. Zvířata od odchytu neuvěřitelně prokoukla a okamžitě se stala miláčky zaměstnanců. Psi se mohou konečně řádně hýbat a také se jim po strastech, které zažily, dostalo velké porce lásky, která jim donedávna byla odepírána.

O tom, že se v Mokré pohybuje podivná smečka zanedbaných psů, informovala starostu Čichalova Štěpána Volfa jedna obyvatelka. "Volala mi v úterý ráno, že kolem silnice běhá dvacet psů. Následně jsem o tom dostal i zprávu od policistů ze Žlutic. Ihned jsem proto kontaktoval pana Prokeše. Potkali jsme se na místě. Nakonec těch psů nebylo dvacet, ale jen jedenáct. Osm z nich se podařilo odchytit rovnou, další tři byli ale zalezlí v drenážní rouře, která tu je kvůli dešťové vodě, a záchranáři se k nim nemohli dostat," uvedl starosta Čichalova Štěpán Volf, který nemá ponětí, komu by psi mohli patřit. "Nikdo nemá žádné indicie o tom, kdo by takové psy u nás vlastnil," dodal starosta.

Hlavní pošta ve Varech by mohla sídlit v Tržnici. Rybáře vyhrály nad Doubím

Podle Prokeše ze záchranné stanice to nebyl ale v tento den jediný případ, kdy byla u silnice nalezena taková smečka psů. "Podobnou jsme řešili u Mariánských Lázní. Tam jich bylo sedm. Vypadali podobně. Napadá mě, zda psy někdo nerozvezl po regionu, část vyhodil u Mariánek a část u Čichalova," poznamenal zakladatel stanice.

S odchytem museli pomáhat hasiči

Odchyt v obci Mokrá nebyl pro záchranáře vůbec jednoduchý, a nakonec jim museli asistovat hasiči. "Abychom se k těm třem psům, kteří zůstali v drenážní rouře dostali, zkusili jsme úplně všechno, ale bez úspěchu. Až hasičům, kteří použili asi dvacetimetrovou teleskopickou tyč, na jejíž konec umístili vyfouklý míč, se podařilo v podstatě vystrkat psy z roury," popsal Prokeš.

Všech jedenáct zarostlých psů skončilo ještě v úterý večer ve stanici v Dalovicích, kde se podrobili několikahodinové ozdravující a zkrášlující proceduře. "Jejich stav byl opravdu žalostný. Kvůli tomu, jak byli zarostlí, se nemohli téměř hýbat. Byli špinaví, dlouhé chlupy jim bránily ve vyprazdňování. V tomto případě se evidentně jedná o týrání zvířat. Od úterních sedmi hodin večer až do středeční čtvrté hodiny ráno jsem je já a ještě dvě střihačky koupali a stříhali," řekl záchranář.

Smečka, z nichž jde asi o tříleté rodiče a jejich devět potomků, se ve středu odpoledne podrobila veterinární prohlídce, v rámci níž byli všichni její členové odčerveni, odblešeni a opatřeni čipem. "A jak je vidět, až na pár menších zánětů uší některým z nich nic není. Konečně vypadají šťastně," dodal Prokeš s tím, že psi se nacházejí ve zmíněných útulcích v Sokolově a Tachova. Pokud by měl některý čtenář o některého z nich zájem, má se obrátit na daný útulek.