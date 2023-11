Zaparkovat auto na "nouzovkách" se ve Varech prodraží. Hříšníky odhalí kamera

Nejeden karlovarský řidič občas nechá v obchodně správní části města své auto takzvaně na „blikačkách“, aniž by zaplatil parkovné, když si potřebuje v centru města jen rychle něco vyřídit. Těmto momentům bude zřejmě odzvoněno, protože vedení karlovarského magistrátu se rozhodlo uvést do provozu systém, který velice snadno zjistí, zda řidič zaplatil parkovné nebo ne. Nový monitoring parkování by mohl být spuštěn od příštího roku.

