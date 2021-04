Zásadní investiční akce financují Karlovy Vary díky úvěru

Stamilionový úvěr pomáhá městu realizovat investice, na něž scházejí kvůli pandemii peníze.

Demolice Dvorského mostu postoupila do další části - most už je tak kompletně zbourán. Bagry v současnosti rozebírají poslední zbytky pilířů přímo v řece. Nový most má být hotový na konci letošního roku. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Dopad ekonomických problémů na Karlovy Vary je kvůli pandemii drtivý. Zastupitelé na konci loňského roku schválili, že si vezmou úvěr ve výši 700 milionů korun, z něhož budou financovat zásadní investiční akce. Deník na návštěvěZdroj: DeníkV letošním roce přijde na řadu stavba nového Dvorského mostu. „Letos proinvestujeme 135 milionů, v příštím roce pak pak dalších 20. Další akcí, kterou budeme financovat díky úvěru, je spojovací krček na základní škole Poštovní, čímž dojde k propojení pavilonů školy a jídelny. Tato investice vyjde na 12 milionů korun,“ říká primátorka Andrea Pfeffer Ferklová s tím, že během následujících měsíců začne rekonstrukce Varšavské ulice za 13 milionů korun. Velkou část peněz z úvěru spolyká i další etapa opravy Mlýnské kolonády, počítá se se 65 miliony korun. Bezdomovec Belgičan přišel o nohy a vrátil se domů. Jeho psi skončili v útulku Přečíst článek › Poměrně nákladná bude rovněž oprava opěrné zdi v Bezručově ulici po úroveň křižovatky s Havlíčkovou ulicí. „První etapa bude stát 21 milionů. V plánu máme také opravu mostu u letního kina za 12,8 milionu či výstavbu chodníků a parkovacích míst v v Nákladní ulici za 13 milionů korun,“ dodává primátorka. Finanční prostředky budou čerpány v rámci schváleného úvěru. Některé akce jsou podle primátorky realizovány v rámci dotací. Je ale nutné, aby je město mělo finančně pokryté, přestože prostředky z dotací se poté městu vrátí.