Ubytovnu mělo za 75 milionů korun odkoupit od soukromé firmy Bydlení Charkovská město Karlovy Vary, čímž chtělo vedení radnice vyřešit problémy v této lokalitě. Odkoupení dokonce už před prázdninami schválili zastupitelé. Majitel chce ovšem nyní dům přestavět na byty, protože ceny nemovitostí letí strmě vzhůru a objekt by měl po rekonstrukci podle jednatele Bydlení Charkovská Jiřího Kalouse hodnotu až 120 milionů korun.

"Všichni nájemníci už ubytovnu opustili. Kam šli, to nevím," uvedl jednatel Kalous, který potvrdil, že vylidňování ubytovny začalo už během letních prázdnin.

Na ubytovnu v Charkovské ulici jsou opakované stížnosti.Zdroj: Deník/Jana KopeckáPro vedení města je rozhodnutí majitele překvapivé. "Dozvěděli jsme se to toto pondělí," reagovala primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová. "Město mělo eminentní zájem objekt koupit, ale došlo k zásadní změně," poznamenal radní města Martin Dušek.

"S městem jsme o celé situace jednali a konstatuji, že to bylo velmi korektní a seriózní jednání. Dohodli jsme se, že jsme ochotni po rekonstrukci byty nabídnout městu k odkoupení. Už to nebude žádná ubytovna, v níž budou bydlet problémoví nájemníci," upřesnil Kalous s tím, že přestavba by měla být hotová do půl roku. V objektu pak budou k dispozici byty kategorie 1A o velikosti garsoniér a 2KK, které budou mít na rozdíl od těch současných bytů vlastní kuchyňské linky. "V domě se nachází kolem 80 bytů. Garsonku budeme po rekonstrukci nabízet asi za 1,2 milionu, dvoupokojový byt pak asi za 2 miliony," dodal jednatel Kalous. Rekonstrukce by vlastníka měla přijít přibližně na 20 milionů korun.

Město mělo ubytovnu koupit díky finančním prostředkům z úvěru, které si o vzalo na strategické investiční akce a jehož objem je 750 milionů korun. "Ještě jsme neřešili, zda nabídku majitele přijmeme a zda byty od něho koupíme. Budeme porovnávat, co je pro město výhodnější," uvedla primátorka. "Máme vlastní nemovitosti k bydlení, které bychom mohli zrekonstruovat. Peníze na to bychom čerpali z úvěru jako náhradu za odkup ubytovny," vysvětluje. O které městské objekty by mělo jít, je podle náměstka primátorky Tomáše Trtka zatím předčasné říkat.

Jak jednatel Kalous dodal, součástí rekonstrukce ubytovny bude i revitalizace okolí, které po dosavadních nájemnících značně utrpělo. Objekt koupila firma před 14 lety od dvou soukromých osob. Za jakou částku ale neprozradil.

V současné době vlastní Karlovy Vary už jen asi 170 klasických bytů. Například malé městečko Hroznětín jich má stále ještě 100.