V sobotu byly filmovým hvězdám při závěrečném slavnostním ceremoniálu předány Křišťálové glóby, řada návštěvníků si také přišla do lázeňské zóny ještě naplno užít poslední večírek. V neděli už byl na prostranství před Thermalem smutný pohled. Pracovníci festivalu rozebírali pódium, stěhoval se nábytek, balily a odvážely se pivní zahrádky, uklízelo se. S červeným kobercem se přišel v neděli rozloučit Pražan Ondřej Záhorec. „Na jednu stranu je mi líto, že festival končí. Jezdím sem už patnáct let, zdejší atmosféru zbožňuji. Pokaždé potkám hodně zajímavých lidí. Ale když chodíte na dva, tři filmy denně, večer na party, jste na konci opravdu vyčerpaní,“ uvedl filmový fanoušek s tím, že do Varů za rok zamíří zase.