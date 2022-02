A právě proto jednotlivé zastávky dočasně změní své místo a stěhují se do Varšavské ulice. Jak informoval náměstek primátorky Petr Bursík (ODS), celá rekonstrukce Tržnice by měla skončit 15. května.

"Práce začnou na centrální autobusové zastávce Tržnice a jejím přístřešku. Během oprav budou v obou směrech zřízeny zastávky MHD na Varšavské ulici v úseku mezi komunikacemi Zeyerova a Jugoslávská. Ve spodní části komunikace Varšavská – v úseku od Bulharské po Horovu – budou zastávky příměstské dopravy," upřesnil mluvčí radnice Jan Kopál.

Referundum o halách v Ostrově? Verdikt je stejně na straně úřadů

„Je logické, že cestující nemohou stát pod střechou, která bude demontována. Proto jsme zastávky i s provizorními přístřešky přesunuli do již opravené části ulice Varšavská, kam budeme případné bloudící cestující směřovat. Zároveň je připravená infografika tohoto provizorního řešení, kterou mohou cestující nalézt na sociálních sítí DPKV, stejně tak i na webu, v autobusech či přímo na místě. Dále máme zajištěny dispečery a revizory, kteří cestujícím budou ve středu, čtvrtek a pátek tento týden pomáhat s orientací,“ vysvětlil jednatel Dopravního podniku Karlovy Vary (DKPV)Cestující, kteří využívají karlovarskou Městskou hromadnou dopravou (MHD), a to konkrétně dopravní terminál na Městské tržnici, musejí od 16. února počítat se změnami. V tento den totiž začíná poslední etapa rekonstrukce dopravního uzlu, která počítá s klíčovou revitalizací samotného centrálního nástupiště. A právě proto jednotlivé zastávky dočasně změní své místo a stěhují se do Varšavské ulice. Jak informoval náměstek primátorky Petr Bursík (ODS), celá rekonstrukce Tržnice by měla skončit 15. května.

"Práce začnou na centrální autobusové zastávce Tržnice a jejím přístřešku. Během oprav budou v obou směrech zřízeny zastávky MHD na Varšavské ulici v úseku mezi komunikacemi Zeyerova a Jugoslávská. Ve spodní části komunikace Varšavská – v úseku od Bulharské po Horovu – budou zastávky příměstské dopravy," upřesnil mluvčí radnice Jan Kopál.

„Je logické, že cestující nemohou stát pod střechou, která bude demontována. Proto jsme zastávky i s provizorními přístřešky přesunuli do již opravené části ulice Varšavská, kam budeme případné bloudící cestující směřovat. Zároveň je připravená infografika tohoto provizorního řešení, kterou mohou cestující nalézt na sociálních sítí DPKV, stejně tak i na webu, v autobusech či přímo na místě. Dále máme zajištěny dispečery a revizory, kteří cestujícím budou ve středu, čtvrtek a pátek tento týden pomáhat s orientací,“ vysvětlil jednatel Dopravního podniku Karlovy Vary Lukáš Siřínek s tím, že jakmile budou na nástupišti instalovány nové přístřešky, zastávka se vrátí na své původní místo.

Od středy 16. února tak bude průjezd kolem dočasných zastávek povolen pouze vozidlům dopravního podniku. Ostatním vozidlům přijíždějícím od nábřeží Osvobození je umožněno pouze odbočení do ulice Jugoslávská, vozidla přijíždějící od světelné křižovatky na komunikaci Horova u Tržnice mohou pouze odbočit směrem k parkovišti u prodejny Albert a dále do ulice Varšavská směrem k Becherplatzu. "V ulici T.G. Masaryka ve směru od Bechertplazu k prodejně knih v Zeyerově ulici bude umožněn obousměrný provoz. Ulice Zeyerova bude na dolním konci uzavřena, vjíždět a vyjíždět se bude pouze ulicí T. G. Masaryka. Provoz na průjezdním úseku komunikace Horova od bistra Pupík po světelnou křižovatku na komunikaci Horova bude po dobu provádění prací uzavřen," doplnil mluvčí magistrátu. Krátký úsek Varšavské ulice mezi Jugoslávskou a Bulharskou bude v březnu opravován po polovinách, v zúžení budou dopravu dočasně řídit semafory. Držitelé parkovacích karet pro lokalitu Jugoslávská, Bulharská, Varšavská a Horova mohou bezplatně parkovat na jinak zpoplatněném parkovišti se závorou na nábřeží Jana Palacha pod Bezručovou ulicí.

Část terminálu je hotová. Město už buduje nové stezky k Tržnici

Rekonstrukci dopravního terminálu zkomplikoval středotlaký plynovod, který nebyl nikde zakreslen a stavební dělníci na něj narazili až po zahájení stavebních prací. Kvůli tomu se akce na podzim načas přerušila a následně došlo ke změně harmonogramu rekonstrukce, protože ještě do zimy mělo přijít na řadu právě centrální nástupiště. Aby ale cestující nebyli vystaveni nepříznivému počasí, tato etapa se přesunula až na vhodnější období.

Náklady na celou investici činí 30 milionů korun i s DPH. Vzhledem k tomu, že je začleněná do Integrovaného plánu rozvoje území, město na ni čerpá dotaci. Součástí projektu je také už zahájená obměna nevyužité travnaté plochy mezi terminálem a samotným objektem Tržnice. Centrální stezku od nástupiště k hypermarketu nahradí dvě symetrické boční pěšiny, které jsou podle expertů bezpečnější. Lukáš Siřínek s tím, že jakmile budou na nástupišti instalovány nové přístřešky, zastávka se vrátí na své původní místo.

Od středy 16. února tak bude průjezd kolem dočasných zastávek povolen pouze vozidlům dopravního podniku. Ostatním vozidlům přijíždějícím od nábřeží Osvobození je umožněno pouze odbočení do ulice Jugoslávská, vozidla přijíždějící od světelné křižovatky na komunikaci Horova u Tržnice mohou pouze odbočit směrem k parkovišti u prodejny Albert a dále do ulice Varšavská směrem k Becherplatzu. "V ulici T.G. Masaryka ve směru od Bechertplazu k prodejně knih v Zeyerově ulici bude umožněn obousměrný provoz. Ulice Zeyerova bude na dolním konci uzavřena, vjíždět a vyjíždět se bude pouze ulicí T. G. Masaryka. Provoz na průjezdním úseku komunikace Horova od bistra Pupík po světelnou křižovatku na komunikaci Horova bude po dobu provádění prací uzavřen," doplnil mluvčí magistrátu. Krátký úsek Varšavské ulice mezi Jugoslávskou a Bulharskou bude v březnu opravován po polovinách, v zúžení budou dopravu dočasně řídit semafory. Držitelé parkovacích karet pro lokalitu Jugoslávská, Bulharská, Varšavská a Horova mohou bezplatně parkovat na jinak zpoplatněném parkovišti se závorou na nábřeží Jana Palacha pod Bezručovou ulicí.

Z lanovky na Dámské na Klínovci vypadl šestiletý chlapec

Rekonstrukci dopravního terminálu zkomplikoval středotlaký plynovod, který nebyl nikde zakreslen a stavební dělníci na něj narazili až po zahájení stavebních prací. Kvůli tomu se akce na podzim načas přerušila a následně došlo ke změně harmonogramu rekonstrukce, protože ještě do zimy mělo přijít na řadu právě centrální nástupiště. Aby ale cestující nebyli vystaveni nepříznivému počasí, tato etapa se přesunula až na vhodnější období.

Náklady na celou investici činí 30 milionů korun i s DPH. Vzhledem k tomu, že je začleněná do Integrovaného plánu rozvoje území, město na ni čerpá dotaci. Součástí projektu je také už zahájená obměna nevyužité travnaté plochy mezi terminálem a samotným objektem Tržnice. Centrální stezku od nástupiště k hypermarketu nahradí dvě symetrické boční pěšiny, které jsou podle expertů bezpečnější.