/FOTO, VIDEO/ Nízkopodlažní elektrické jednotky RegioPanter uhánějící až stošedesátikilometrovou rychlostí a spojující Plzeň, Cheb a Karlovy Vary. Komfort pro cestující i strojvedoucí. A hlavně uzavřená smlouva na dobu patnácti let. To vše představili novinářům zástupci Plzeňského a Karlovarského kraje a Českých drah v pátek v Mariánských Lázních v Císařském salonku v tamní nádražní budově.

Spěšné vlaky svezou cestující mezi Plzní a Karlovými Vary až do roku 2038. Vyplývá to z právě uzavřeného kontraktu s dopravcem České dráhy. | Video: Antonín Hříbal

Spěšné vlaky svezou cestující mezi Plzní a Karlovými Vary až do roku 2038. Vyplývá to z právě uzavřeného kontraktu s dopravcem České dráhy. Na lince P1 západ, kterou v současné době provozují České dráhy, jezdí čtyři moderní nízkopodlažní elektrické jednotky RegioPanter. Cestující mají k dispozici připojení na wi-fi, zásuvky, pohodlná látková sedadla s područkami, akustický i vizuální informační systém či prostorné bezbariérové WC. RegioPantery jezdí na trati už od roku 2021 a jsou částečně nízkopodlažní.

Do soutěže se přihlásili dva dopravci, a to ARRIVA vlaky a České dráhy. „Při zajištění stejných požadavků pro všechny uchazeče nabídl dopravce České dráhy vlaky za nejvýhodnější cenu pro Plzeňský a Karlovarský kraj, a proto byla s tímto dopravcem uzavřena smlouva na patnáct let,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Z Plzně do Varů budou dál jezdit České dráhy, nabídly nižší cenu než dosud

Nový dopravce bude tedy i nadále provozovat čtyři jednotky RegioPanter na této lince. „V našem kraji se jedná o linku s nejdynamičtějším růstem počtu cestujících. Oproti červnu 2018 se zde v červnu 2022 zvedl počet cestujících zhruba o osmdesát procent a v červnu 2023 je tento nárůst i nadále stabilní,“ upřesnil Pavel Čížek. „Stejný úspěch a pokračující nárůst počtu cestujících zaznamenáváme také v Karlovarském kraji, a proto je logické, že velký zájem cestujících vedl k tomu, že v rámci plnění smlouvy musí dopravce zajistit nejpozději od prosince 2026 další dvě kvalitativně shodné elektrické jednotky tak, aby byla udržena kultura cestování a zároveň zajištěna dostatečné kapacita pro cestující,“ dodal za Karlovarský kraj neuvolněný člen zastupitelstva pro oblast dopravy Jan Bureš. S ohledem na skutečnost, že na lince P1 západ budou nasazena stejná vozidla jako nyní, dopravce zůstane stejný a jízdní řád nedozná významných změn, běžný cestující změnu smluvního vztahu prakticky nepozná.

Zdroj: Antonín Hříbal

Spěšný vlak každé dvě hodiny

„Linka P1 západ přináší cestujícím výhodu v přímém spojení z Plzně až po Karlovy Vary v pravidelném dvouhodinovém taktu. V úseku Plzeň – Cheb navíc přibližně půlí interval mezi vlaky InterCity, které obsluhují nejmodernější jednotky pro dálkovou dopravu InterJet, takže ve větších městech mají lidé k dispozici spojení každou hodinu. Za rostoucím zájmem o tuto linku je i rychlost a kratší cestovní časy oproti minulosti, které spěšné vlaky dosahují díky vysoké dynamice jízdy nových jednotek RegioPanter," řekl člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Jedna jízdenka v kraji

Ve vlacích i nadále bude v úseku Plzeň – Mariánské Lázně platit přívětivý tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje, který umožňuje cestování téměř všemi spoji v Plzeňském kraji na jednu jízdenku. V případě zaměstnanců a důchodců pracujících ve veřejné dopravě v kraji bude i zde uznáváno zaměstnanecké jízdné IDPK. Na území Karlovarského kraje bude cestujícím i nadále k dispozici tarif IDOK, tarif ČD a nelze opomenout i uznávání výhodné nabídky příhraniční jízdenky EgroNet. „Pokračování v provozu této mezikrajské linky kvalitními drážními vozidly a optimální nastavení cen jízdného pomáhá díky lepším dosaženým tržbám snižovat výdaje Karlovarského kraje na úhradu kompenzace ztráty ve veřejné dopravě o zhruba 10 mil. korun ročně,“ shrnul závěrem Jan Bureš.

Celková hodnota zakázky v cenové úrovni roku 2022 činí necelých 1,7 mld. korun na celé období 15 let, což činí zhruba 137 korun na každý ujetý vlakový kilometr. Od této ceny se ještě budou odečítat vybrané tržby. Na území Plzeňského kraje vlaky ročně ujedou zhruba 315 tis. kilometrů a na území Karlovarského kraje 510 tisíc kilometrů. Na Plzeňský kraj tak ročně připadá kompenzace 43 mil. korun a Karlovarský kraj 70 mil. korun.

Císařský salónek na nádraží v Mariánských Lázních byl zrekonstruován a navrácen co nejblíže do původní podoby. Tudy procházel nejen náš císař František Josef I, ale i třeba Anglický král Eduard VII, který si zdejší lázně velmi oblíbil a opakovaně je vlakem přijížděl navštívit. Nádraží ve Mariánských Lázních leží na 454,5 km Dráhy Františka Josefa z Vídně přes České Budějovice a Plzeň do Chebu. Cílem železnice zbudované roku 1872 bylo nejen propojení lázní z Vídni, ale především napojení rakouské železniční sítě na již postavené tratě bavorské a saské s návaznosti na severoněmecké přístavy Hamburg a Brémy.