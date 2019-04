Právě tento výbor řeší, kam finance ve městě nasměrovat, kde je vzít, a také sestavuje městský rozpočet. Karlovy Vary hospodaří s více než miliardou a my jsme se Pavla Boušky proto zeptali:

Už sestavujete rozpočet na příští rok?

Pracujeme velmi intenzivně, a to i na rozpočtu města. Pracujeme s již předem definovanými příjmy, pracujeme s již definovanými předpokládanými výdaji…a pořád něco chybí; a to něco jsou především investiční prostředky, rozumějte peníze na rozvoj města; a nikoliv jen na opravy, ale i peníze na zlevnění bytí všech žijících na území města. Proto jsem se pokusil sepsat následující pohádku "O vláčku Rozpočtáčku".

Ten vlak jezdí každé čtyři roky. Většinou. A odjíždí prázdný, jen s personálem. Na konci nástupiště jej dobíhají noví cestující, zběsile naskakují za jízdy a pokud se jim to podaří, hrnou se ihned do jídelního vozu, neb mají hlad. Ten vlak se totiž jmenuje rozpočet. Městský rozpočet. Něco je v nabídce a většině nových cestujících se to nelíbí, protože chtějí obvykle něco z vlastních oblíbených pokrmů. Během dalších tří let se totiž pasažérům (zastupitelům) podaří prosadit vlastní menu. Moderněji by možná znělo prolobovat.

Jmenuji se Pavel Bouška, jsem nově designovaným šéfkuchařem ve výše uvedeném vláčku, vím, co je v zásobách, v lednici, ba i v mrazáku. A mám k ruce i mnoho zkušených kuchařů, kuchtíků i obsluhy. Ale i přesto vím jednoznačně: na bifteky pro všechny není. Vepřů jest dostatek, ale tolik hověziny prostě není skladem. Protože náš vlak není žádný "courák", jede hodně rychle, takže když míjíme prvé nádraží, jest mi jasno, že dojet do cíle důstojně bude více než složité.

Vězte, že uděláme vše pro to, aby nikdo nehladověl. Ale zároveň jsem již nyní povinen oznámit, že se určitě nikdo nepřejí. Snažíme se o spravedlnost a vyváženost. Koneckonců každá strava, respektive konzumace, má býti vyváženou. A když není… stejně je z ní nakonec v očích druhých ten samý produkt.