Další malou obcí na Karlovarsku, kde se budou ještě letos konat předčasné volby, jsou Hory. Stejně jako například v nedaleké Mírové tam totiž rezignovali zastupitelé, kteří nebyli ve vedení na radnici. V Horách je ale situace přece jen jiná a mnohem smutnější než v rozhádané Mírové. K poslednímu poklesu zastupitelů totiž došlo letos v únoru, kdy jeden z členů, Pavel Feigl, zemřel na covid – 19.

„Bohužel, pan Feigl zemřel. Byl to přitom velký sportovec a nesmírně vzdělaný muž, profesor, kronikář obce. Velice nás to zarmoutilo. Přiznávám, že jsem to v té době chtěla zabalit,“ říká starostka Lucie Hostašová.

Hory mají sedm řádných zastupitelů, tři z nich za sdružení Hory 2018 odstoupili ani ne tři čtvrtě roku po volbách, v červnu roku 2019. „Právě pan Feigl z tohoto sdružení se ale nakonec rozhodl, že chce pracovat pro obec. Dále tak mohla fungovat ve složení pěti zastupitelů. V únoru ale náš počet klesl na čtyři – pod zákonnou hranici, a museli jsme požádat o předčasné volby,“ vysvětluje starostka.

Konat se budou 18. září.

Hostašová konstatuje, že od té doby se situace v obci zhoršila. Pokud totiž klesne počet zastupitelů pod zákonnou mez, starosta i zastupitelstvo má až do nových voleb omezené pravomoci.

Obec je vlastně zakonzervovaná, od obyvatel chodí přitom různé žádosti jako například na odkoupení pozemků, změnu územního plánu. Jsou to věci, o kterých musí jednat zastupitelstvo. Nemohli jsme ani požádat o dotace, a to jsme letos chtěli žádat na opravu komunikace a nové workoutové hřiště. Tato nepříjemná situace se dotýká nejen plánovaného rozvoje obce, ale i denního chodu. Lidé přijdou s žádostí o pomoc a já jim musím vysvětlovat, že teď jim půl roku zastupitelstvo pomoc nemůže. Dokážete si asi představit, jako reagují. Musíme to zkrátka ale nějak do září vydržet,“ poznamenává starostka Hor, které v poslední době navíc řeší vážný problém s developerem, jenž tam chce postavit obří haly na internetový prodej. V současné době se čeká na stanovisko k vlivu na životní prostředí – takzvanou studii EIA.

Jedním z těch, co už v červnu roku 2019 odstoupili, byl Miroslav Pištej. Důvody svého rozhodnutí nechtěl komentovat. Na post zastupitele tehdy rezignoval i Milan Pokorný, bývalý starosta Hor. „Ani jsem neměl vůči novému vedení nějaké výhrady. Faktem je, že oni byli čtyři a my tři a v takovém složení nejde prosazovat své myšlenky a záměry. Navíc jsem si našel novou zajímavou práci. A tak jsem tehdy navrhl naší skupině, abychom odstoupili,“ uzavřel bývalý starosta Pokorný.