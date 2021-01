Na faceboookovém profilu zastupitele Karlovarského kraje Pavla Motešického z Chebu (SPD) se v pondělí odpoledne objevil vtip o desetileté skautce na hraně vkusu. Doprovázela jej fotografie malé dívky u níž byl tento text: „Zaklepala u mě asi desetiletá skautka, že prý když jí nedám do kasičky sto korun, řekne doma, že jsem ji znásilnil. Zrovna jsem neměl hotovost, tak si říkám – když už to stejně řekne…“

„Jaký vtip? Já o ničem nevím,“ divil se zastupitel Motešický, když ho Deník požádali o reakci. „Takovou blbost bych si tam nedával. To mi tam musel dát někdo cizí. Já se s takovými názory ani neztotožňuji,“ pokračoval zastupitel. Během chvilky pak následně příspěvek se skautkou ze svého profilu smazal.

„To mi tam musel někdo vložit. Zda s tím budu něco podnikat? Nevím. Nemám s tím zkušenosti. Poradím se o tom s kolegyní Maříkovou," uvedl.

Podle sokolovského senátora Miroslava Balatky jde o velmi nevkusný vtip. „Je opravdu za hranou a rozhodně takový humor nevyhledávám,“ uvedl Balatka (STAN). Sám facebook hodně využívá a ještě se mu nestalo, že by se mu někdo do profilu podobným způsobem hacknul. „Abych řekl pravdu, považuji to za hodně nepravděpodobné,“ dodal.

Krajská zastupitelka Karla Maříková z Ostrova (SPD), která je zároveň poslankyní Parlamentu, se k incidentu nechtěla příliš vyjadřovat. „Příspěvek jsem neviděla, nemůžu se k tomu vyjadřovat. Facebookové profily svých kolegů nesleduji. Zda považuji vtip za vhodný? Jak jsem říkala, neviděla jsem ho, nemůžu ho proto komentovat. Každý máme jiný smysl pro humor,“ konstatovala.

Ona sama má prý vlastní zkušenosti s nabouráváním hackerů do svého soukromí. „Zaregistrovala jsem už šest falešných svých facebookových profilů. Dnes je možné všechno. Co proti tomu dělat? Buď podáte trestní oznámení, a nebo to necháte být. Jiné možnosti nejsou,“ reagovala poslankyně.

Ta měla dokonce za své výroky na facebooku v minulosti problémy s policií, která požádala poslance Parlamentu o její vydání, nakonec k tomu ale souhlas nedali. V jejím případě šlo o podezření ze spáchání přečinů hanobení národa a rasy. V roce 2018 na svém účtu zveřejnila: „ Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území EU. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území EU.“